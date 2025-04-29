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前Google執行長、億萬富翁 救下聖塔芭芭拉獨立超市

編譯組╱綜合報導
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出身谷歌的億萬富翁出手拯救加州獨立超市。（電視新聞截圖）
出身谷歌的億萬富翁出手拯救加州獨立超市。（電視新聞截圖）

據媒體SFGATE報導，聖塔芭芭拉一家備受歡迎的超市和本地農產品銷售商Tri-County Produce原定於4月底關閉。但在2001年至2011年擔任Google執行長的施密特（Eric Schmidt）和他的妻子溫迪（Wendy）的幫助下，它終究還是存活了下來。據「富比世」（Forbes）報導，施密特家的身價接近230億美元。

這對夫婦現在把聖塔芭芭拉當做自己的家。當溫迪得知聖塔芭芭拉這家專門供應當地農產品的獨一無二的超市即將關閉時，她和丈夫決定介入。

「我知道我們必須想辦法讓這個受人愛戴的市場繼續為社區服務，」她告訴「聖塔芭芭拉獨立報」（Santa Barbara Independent）︰「憑藉其 40 年來與整個地區的新鮮農產品供應商建立的網絡，以及對其他產品的獨特策劃，Tri-County Produce已經成為聖塔芭芭拉不可或缺的一部分。」

64 歲的店主迪克森（John Dixon）25日說，讓商店繼續營業的交易現已正式達成。

他說：「溫迪是 Tri-County 的常客，雖然像我的許多常客一樣，我不知道他們是誰。你見到他們會打招呼，但並不了解他們的背景。當她讀到第一份有關關閉的新聞稿時，她聯繫了我的一個共同朋友，談話就這樣開始了。」

迪克森證實施密特夫婦將作為天使投資人，而兩名長期雇員，老德薩萊斯（Jaime Desales Sr.）和小德薩萊斯（Jaime Desales Jr.）父子倆將掌管商店的運營。老 Jaime 已經在這裡工作了27年，他的兒子從2019年開始在這裡工作。迪克森說，這對父子與他和父親在40年前接手該店時相差無幾，年齡也差不多。他對他們的成功寄予厚望。

迪克森說，交易仍在最後敲定中，但他預計自己將在5月底真正退休。他說：「施密特家族的到來拯救了 Tri-County。」

長期光顧 Tri-County Produce 的顧客認為，有這麼一個可以替代大商店、購買物美價廉本地產品的地方，無論付出什麼代價都是值得的。

過去一周店裡的氣氛變得輕鬆多了。迪克森說：「自從施密特夫婦宣布進駐以來，我們的顧客都喜極而泣，進來和員工擁抱，說『這是我聽到的最好的消息』。」

與此同時該物業的範圍內又有新項目的開發，2021年，Hot Springs Capital的開發商與迪克森合作，提議在商店附近建造99個公寓單元。去年，該計畫縮減為53套公寓，同時還包括在Tri-County Produce占地6000平方呎的建築內增加約4000平方呎的面積。迪克森說，重建項目將包括一個室外露台和45個新停車位。

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