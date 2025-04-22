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屋崙準市長芭芭拉李 組建市府過渡團隊

編譯廖宜怡╱綜合報導
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屋崙市長當選人芭芭拉李舉行當選後首場記者會，宣布組建過渡團隊。（電視新聞截圖）
屋崙市長當選人芭芭拉李舉行當選後首場記者會，宣布組建過渡團隊。（電視新聞截圖）

屋崙市長當選人芭芭拉李（Barbara Lee）21日宣布開始組建政府過渡團隊，成員將包括協助她勝選的阿拉米達勞工委員會（Alameda Labor Council）會長和屋崙商會（Oakland Chamber of Commerce）主席。

舊金山紀事報表示，阿拉米達勞工委員會會長布朗（Keith Brown）和屋崙商會主席暨港口委員萊斯利（Barbara Leslie）將擔任芭芭拉李過渡團隊的共同主席，目前還不清楚兩人的具體職責是什麼。

芭芭拉李21日舉行當選後首次記者會，承諾將帶領屋崙走出「分裂階段」，讓整座城市團結起來。她說：「屋崙人要求透明度、問責制、服務和結果，這些都是他們應得的。」

芭芭拉李表示，她計畫在上任後100天內完成她在競選時提出的十點計畫（10-point plan），包括消弭該市超過1億美元的預算赤字、召集商業領袖和執法部門合作制定公共安全政策、簡化建築許可申請流程、增加負責清理非法傾倒垃圾部門的人手等，她還提議與屋崙前十大企業執行長建立公私合作關係。

萊斯利認為，芭芭拉李的計畫反映出屋崙人的願望：一個安全的城市、一個有效率的政府、一個不斷發展的經濟。她說：「我認為，屋崙今日往統一的方向邁出了重要的一步，眼前有很多工作等著我們去做。」

阿拉米達縣選務處表示，屋崙市長選舉開票工作尚未完成，預計25日會公布最新開票結果。不過，芭芭拉李的領先已無可逆轉，另一候選人泰勒（Loren Taylor）19日已致電芭芭拉李祝賀她當選。紀事報指出，阿拉米達縣選務處有30天時間來認證選舉結果，預計芭芭拉李將在5月下旬上任。

與此同時，代理市長詹金斯（Kevin Jenkins）預定將在5月1日前公布預算案，市議會必須在6月30日前對預算案進行修正和通過。據了解，屋崙普通基金仍存在1億4000萬美元的結構性赤字，這筆基金是用來支付執法、消防和其他重要公共服務的經費。

芭芭拉李表示，屋崙需要專注於增加收入，裁員是最後選擇。她說，她正在等待有關城市預算的匯報，然後再決定是否對詹金斯提出的預算案進行修改。

詹金斯21日也在記者會上發表談話，表示他已準備好帶領議會積極實施芭芭拉李的十點計畫。在芭芭拉李正式上任後，詹金斯將重返市議會擔任議長。

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