「飛虎隊在廣西」圖片展 重溫美中二戰情誼

舊金山華埠海外抗日戰爭紀念館。（記者王子涵╱攝影）

由廣西壯族自治區文化和旅遊廳、文物局主辦的「中美友好–飛虎隊在廣西」圖片展，21日在舊金山 華埠海外抗日戰爭紀念館揭幕。百歲飛虎隊老兵Wing Lai及多位飛虎隊成員後裔親臨現場，重溫二戰歲月美中並肩作戰的歷史情誼，並為圖片展剪綵。

參與圖片展開幕的嘉賓還有廣西壯族自治區文化和旅遊廳副廳長、文物局局長韋江，舊金山中國總領館文化參贊王文輝、飛虎隊後裔Clifford Ray Long、飛虎隊研究院院長陳燦培、卡特中心中國事務主任劉亞偉、中美航空遺產基金會主席Jeff Green、飛虎隊歷史委員會主席Larry Job、Danville副市長Newell Arnerich等。

韋江說，1996年10月中國廣西兩名農民在桂林貓兒山上偶然發現一處飛機殘骸，機身上印有英文。經美軍1944年作戰報告證實，這架殘骸屬於一架編號40783的B-24長程轟炸機，隸屬美國陸軍第14航空隊。該機從柳州基地起飛，執行對日軍軍艦的轟炸任務。任務完成返航途中，因基地遭日軍猛烈轟炸，改飛往桂林東部的陽塘機場迫降，但不久後從雷達上消失。後經調查確認，貓兒山上發現的飛機即為失聯的B-24。

1997年3月，美國前總統柯林頓 致信感謝發現殘骸的兩位村民。1998年7月，柯林頓訪華期間親赴貓兒山，悼念在此次事件中犧牲的美軍機組人員，象徵中美人民共同抗戰的歷史情誼。

「中美友誼–飛虎隊在廣西」圖片展在2023年9月12日首先在中國廣西舉行，展覽旨在貫徹中國國家主席習近平致美中航空遺產基金會、飛虎隊老兵代表等人的回信精神。習主席在信中讚揚飛虎隊作為美國志願者組成的隊伍，在抗日戰爭期間挺身而出，深入廣西等地與中國人民並肩作戰，書寫了中美共同抗擊日本 侵略者的壯烈篇章，展現了兩國人民在艱難時期相互扶持、攜手奮戰的深厚情誼。

王文先向飛虎隊老兵及其家屬，以及所有在第二次世界大戰犧牲的英雄們致以崇高的敬意。「在80多年前，有這麼多熱血的美國青年遠赴重洋，到中國支援抗戰，這是崇高的國際主義精神。」王文輝表示，中國軍民也為拯救飛虎隊成員付出巨大犧牲，在日本軍隊隨後的報復行動中，超過20萬中國軍民犧牲。