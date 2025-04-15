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加州葡萄酒商 擔憂進口課重稅

聖荷西訊
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由於關稅威脅加劇了加州葡萄酒產業本已面臨的困境，業者正在尋求解決方案。 （路透）
由於關稅威脅加劇了加州葡萄酒產業本已面臨的困境，業者正在尋求解決方案。 （路透）

關稅威脅加劇了加州葡萄酒產業本已面臨的困境，業者正在尋求解決方案。 3月13日，川普政府威脅對所有來自歐盟的酒精飲料徵收200%的關稅。4月9日對來自歐盟的商品徵收20%的進口稅生效，但隨後暫停90天。

聖荷西信使報(Mercury News)採訪了灣區三位葡萄酒商，了解他們如何應對這種不確定性，以及他們向尋找歐洲葡萄酒替代品的顧客推薦哪些美國葡萄酒。

「在這種激烈的環境下規畫和經營業務非常困難，」聖荷西 Vintage Wine Merchants 的老闆哈里森‧方(Harrison Fong） 說，進口業務占他商店業務的一半以上。

他指出，對從歐盟進口的商品徵收20%的關稅可能會造成損害，但還可以負擔。但200%的關稅呢？他在一封電子郵件中表示：「我有大量預付貨款的庫存正在從法國和義大利海運過來。如果提議的200%關稅實施，而葡萄酒又在錯誤的時間抵達，那我們可能就完了。」

他目前的策略是轉向並專注於銷售更多的美國葡萄酒。他說，從聖克魯斯山脈出發，尋找來自凱瑟琳肯尼迪酒莊（Kathryn Kennedy Winery）、伊甸園山葡萄園（Mount Eden Vineyards）、山脊葡萄園（Ridge Vineyards）和泰斯塔羅薩酒莊（Testarossa Winery）的歐洲風格的當地赤霞珠（Cabernets）。如果您喜歡法國勃根地葡萄酒，請留意俄勒岡州的釀酒廠，例如 EIEIO & Company、Walter Scott Wines 和 OO Wines。

邁耶斯 (Jim  Meyers) 在拉法耶經營 Wine Thieves葡萄酒商店）已有26年，他似乎不太擔心歐洲葡萄酒即將徵收的進口稅。他表示，銷售會受到影響，但總體而言，加州的葡萄酒消費者有很多高品質的歐洲葡萄酒替代品，而且價格通常更低。

更大的挑戰是應對消費下降的問題，他正在透過一次品酒會來幫助消費者，以解決這個問題。他說，品酒室對於讓好奇的遊客在購買之前品嚐葡萄酒大有幫助。

如果您喜歡羅納風格的葡萄酒，邁耶斯推薦蘇諾瑪縣的 Cochon Wines。如果您喜歡波爾多風格（Bordeaux-style）的純赤霞珠，可以選擇布雷迪葡萄園（Brady Vineyards′）產的帕索羅布爾斯（Paso Robles）赤霞珠，每瓶僅需17美元。喜歡波爾多混釀嗎？他說，不妨嚐嚐華盛頓州 Novelty Hill 的葡萄酒。

酒商泰勒 (John Graham-Taylor) 表示，除了關稅威脅之外，葡萄酒商店還面臨生存挑戰。他目前正在關閉2018年接手經營，位於紅木城的 Bottleshop 酒類商店。

在歐盟宣布對來自歐盟的產品徵收20%的進口稅的前一天，他開始關閉自己的商店，隨後改為暫停營業。

他的店裡歐洲葡萄酒佔比相對較高。「這是一段持續了五年的戀情，也是我一生中做過的最艱難、最悲傷、最偉大的事情，」他說，「我雖然落魄了，但還沒有走投無路。我沒有死。我沒有破產。我只是關門而已。」

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