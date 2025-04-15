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加州眾議員楊馳馬提案 將大部分附加費納入總房租

記者王子涵／舊金山報導
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為了解決不透明費用所帶來的混亂與不確定性，州眾議員楊馳馬正推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入每月租金總額中。（記者王子涵／攝影）
為了解決不透明費用所帶來的混亂與不確定性，州眾議員楊馳馬正推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入每月租金總額中。（記者王子涵／攝影）

租戶每月實付租金通常遠高於租約上標示的金額，清潔費、維修費、蟲害防治費等各種額外收費，加總起來是筆不容忽視的開支。為了解決這些不透明費用所帶來的混亂與不確定性，州眾議員楊馳馬（Matt Haney）正推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入到每月租金總額中，以讓租戶只需支付一個明確的數字，而非一堆零散、變動的收費項目。

「我確實聽到許多選民反映，他們的租金帳單就像是一張長長的清單。」楊馳馬說。

為了解決這些不透明費用所帶來的混亂與不確定性，楊馳馬正共同推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入每月租金總額中。這項措施的目的，是讓租戶只需面對一個明確的數字，而非一堆零散、變動的收費項目。

舊金山租屋權益倡議者指出，這些所謂的「雜費」（junk fees）甚至導致租戶被迫遷出或遭驅逐。

「舊金山的租金已經非常昂貴。」楊馳馬說，「租戶不應再額外承擔這些不公平又不可預測的費用，這會讓他們難以規畫生活，更可能被趁機剝削。」

該法案同時禁止房東在租約簽訂後，另行增加未經同意的額外收費。此立法對舊金山具有重大影響。據美國人口調查局最近的數據，舊金山約63%的住戶為租客，高於全加州平均的44%。

不過，房東團體對此法案表達反對。他們認為，若無法根據實際使用情況調整收費，勢必將使整體租金上漲，由所有租戶共同負擔。

「租戶最終還是得付錢。」加州公寓協會（California Apartment Association）執行副總裁卡爾頓（Debra Carlton）說，「如果這些費用波動，房東就無法預估實際成本，只能按照最高支出估算。」

對此，楊馳馬回應稱這是一種「誤解」。他強調，此法案針對的是強制性費用，而非租戶自行選擇的項目，如停車位或養寵物等。

依據楊馳馬辦公室發布的新聞稿，若法案通過，將於2026年初生效。房東仍可依法收取如逾期付款的罰金，並根據水電等實際用量按戶計價。但在現行制度下，許多租戶面對每月變化劇烈的帳單，常因無法預測而陷入困境。舊金山「驅逐防衛協作社」（Eviction Defense Collaborative）律師桑頓（Tuesday Rose Thornton）指出，這些變動經常超出租戶可控制的範圍。

桑頓提及一名當事人案例。該租戶居住的公寓由房東平均分攤垃圾清運費，但當住戶數變少時，單戶需分擔的費用卻劇增。

「他的垃圾費每月變動在30元到130元之間，我沒開玩笑。」桑頓說。這名依靠聯邦補助過活的低收入住戶，因無力負擔最終遭驅逐。

租屋權益組織「租戶聯盟」（Tenants Together）發言人辛格（Shanti Singh）表示，自2020年加州租金穩定法實施以來，一些房東透過增加這類雜費規避租金上限，表面上仍符合法律，但實質上造成租戶更大負擔。

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