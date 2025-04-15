未迅速清除塗鴉 屋崙華埠商家挨罰逾3000元

因未迅速清除塗鴉，屋崙華埠商家遭巿府罰款逾3000美元。(本報檔案照)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙華埠 Won Kee市場的老闆Shirley Luo在三個多月的時間裡被市政府罰款3000多美元，原因是她沒有按照市政府的要求盡快清理她的店鋪後牆、柵欄和遮陽篷上不斷出現的塗鴉（graffiti）。

Shirley Luo說，即使她和她在過去十年裡一直經營的社區市場員工清理了建築物上的塗鴉，幾天內又會出現更多塗鴉。除了罰款外，業主在收到第一份通知後，還要向市政府支付重新檢查其企業的費用。

屋崙每年收到近3000起塗鴉投訴，這一數字在過去三年中保持穩定。該市商業發展部副主任利蒙（Cristy Limón）說，華埠的投訴量是其他商業區的三倍。

商戶們抱怨說，市政府處罰迅速，但在追查和逮捕肇事者方面卻不力，令他們感到非常沮喪。

在接到市政府的第一次通知後，業主有10天的時間清理塗鴉。如果未能及時清理，他們將面臨最高6200美元的罰款。

市政府官員表示，他們理解商家的苦惱，但由於預算限制，他們無法協助清除塗鴉。屋崙本財年的預算赤字高達 8900萬美元，將於6月底結束。

利蒙說，市政府正在探索與私營油漆公司合作的方案，以提供消除塗鴉的幫助。

屋崙的政策並非獨一無二。其他城市的業主也有責任清除塗鴉。在柏克萊附近，業主在收到市政府通知後有五天時間清除塗鴉，否則將被罰款。

屋崙華埠改善委員會（Oakland Chinatown Improvement Council）執行主任特林（Tony Trinh）說，該組織資助了華埠周邊的清理工作，以清除塗鴉，但往往沒過幾天，這些標記又會重新出現。

華埠非營利組織台山同鄉會主席馬作林(Joe Ma）每天都在該地區巡邏。這位 79 歲的老人說，他曾追趕過給商家貼標籤的人，但他們總是會回來。

「如果他們在白天這樣做，我們可以追趕他們，」馬作林說，「如果他們晚上來，我們就毫無辦法。」