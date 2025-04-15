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彈性上班顛覆傳統通勤模式 灣區公路堵塞隨時發生

編譯組／綜合報導
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職場彈性工作時間顛覆傳統早晚通勤舊模式，灣區公路堵塞現在隨時可能發生。(圖取自BART臉書)
職場彈性工作時間顛覆傳統早晚通勤舊模式，灣區公路堵塞現在隨時可能發生。(圖取自BART臉書)

灣區交通專家與民眾已開始觀察到交通模式變化，無論在高速公路還是公共交通系統，在混合工作時代，交通尖峰時段似乎已改變，職場彈性工作時間、顛覆傳統早晚通勤舊模式。灣區公路堵塞情況現在隨時可能發生。

「舊金山紀事報」報導，現在每周返回辦公室工作的員工發現，他們不再需要從上午9時到下午5時被綁在辦公桌前。許多駕駛人因此感受到灣區交通情況變化，高速公路變得跟洛杉磯愈來愈像，駕車者習慣坐在擁擠的公路上等待。

通勤者現在感到所謂「尖峰」時段，更加壓縮，可能是在上午集中在橋梁收費站附近、或周二晚上在灣區捷運列車上，人潮與車潮可能在一天中所有時段進行。

整體而言，公共交通受到影響，自行駕駛情況出現反彈，數據顯示，每周三上午9時海灣大橋過橋車次已超過2019年水平。

灣區公路交通則已達到令人困擾階段，難以預測尖峰時段，交通壅塞情況會隨機發生。儘管如此，交通堵塞不足以推動更多人選擇搭乘大眾運輸工具。

新常態對BART等公交系統帶來挑戰，因為這些系統尖峰時間原是設在上午6時至10時、下午3時至7時。現在，BART官員們已積極去適應新交通尖峰時段。BART乘客人流在周二、周三與周四逐漸恢復，並且中午外出比例比疫情前更高。

史丹福大學經濟學教授布魯(Nicholas Bloom)針對一周三天辦公室工作模式影響、進行深入研究，對錯開上下班高峰時段的情況、並不感到驚訝。

布魯表示，由於工作時間安排更靈活，民眾將休閒生活融入白天工作，晚上則花更多時間在電腦上。這些變化，導致一天中不同時段的公路車輛增加。他認為，若每人都擁有自動駕駛汽車，交通更有效率，那麼，整個尖峰時段概念，可能在十年後變得過時。

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