我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

納巴華裔釀酒師朱清宜 舊金山華埠開紅酒入門課

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納巴知名華裔釀酒師朱清宜主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設。（記者王子涵／攝影）
納巴知名華裔釀酒師朱清宜主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設。（記者王子涵／攝影）

對葡萄酒感興趣的民眾，無論是新手愛好者，還是餐飲與酒店行業的從業者，現在有機會透過專業課程深入學習。由納巴知名華裔釀酒師朱清宜（Ivonne Zhu）主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設，為參與者提供全面的葡萄酒基礎知識與實踐經驗。

該課程為博愛文化服務中心餐飲業培訓部調酒班的選修課，並獲得市府經濟勞力資源部的支持。

朱清宜表示，課程專為初學者設計，分為三大部分，涵蓋葡萄酒的基本概念、品酒禮儀及酒莊參訪體驗。課程將介紹美國葡萄酒的歷史、美國各州的葡萄種植與釀造概況，以及不同類型的葡萄酒，如干型、半甜、甜型及晚收葡萄酒等。

此外，學員還將學習如何正確選擇與使用酒杯、倒酒方式、葡萄酒與食物的搭配原則，以及專業的侍酒技巧。

課程還安排了酒莊參訪，學員可親身了解葡萄品種與釀製特點，並參與桶裝葡萄酒品嚐，進一步提升對葡萄酒的理解與品鑑能力。課程中還包括如何為顧客推薦葡萄酒，在實際操作中鍛煉侍酒技巧。

「從葡萄到葡萄酒」共包含10節兩小時的課程，每周一上午10時30分至12時30分授課，目前開放至5月13日，授課語言為英文。學員可選擇單獨報名課程，每節費用50元，亦可申請學費減免資格。

華埠 舊金山 華裔

上一則

世紀旅遊推出2025超豪華中國夢之旅

下一則

一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

延伸閱讀

川普200%關稅山雨欲來 歐盟搶先救葡萄酒產業

川普200%關稅山雨欲來 歐盟搶先救葡萄酒產業
川普要對歐洲酒類加稅 舊金山灣區香檳銷量大爆發

川普要對歐洲酒類加稅 舊金山灣區香檳銷量大爆發
納巴婦疑酒駕撞樹 2子女當場死亡

納巴婦疑酒駕撞樹 2子女當場死亡
納巴母親疑似酒後駕車 撞樹致兩子女喪生

納巴母親疑似酒後駕車 撞樹致兩子女喪生
挽回遊客 舊金山灣區酒莊品酒費降至15元

挽回遊客 舊金山灣區酒莊品酒費降至15元

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

2025-03-27 15:02
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事