小雨點合唱團音樂會 預計3/1巴洛阿圖舉行

圖為小雨點合唱團2022年在巴洛阿圖舉行公演。（小雨點基金會提供）

灣區 音樂團體小雨點合唱團（JHF Chorus）將於3月1日下午3時，在巴洛阿圖 First United Methodist Church舉行主題為「乘著歌聲的翅膀」的音樂會。該場音樂會將帶來跨越時代與風格的豐富曲目，展現多元文化及不同世代音樂愛好者的合作魅力。

小雨點基金會（J&H Foundation）5日在灣區舉行音樂會記者會，基金會代表徐北辰、張穎慈，音樂總監莊淑棻以及公演召集人黃金仁共同出席。四人分別介紹了本次音樂會的籌備背景、曲目亮點及演出特色。

小雨點基金會成立於2012年，是美國正式註冊的非營利組織，以「勿以善小而不為」為理念，致力於推廣健康生活、促進社區交流與文化傳承。基金會持續舉辦一系列公益活動，以幫助華人社區提升生活品質，促進不同年齡層之間的交流與學習。

本次音樂會以「乘著歌聲的翅膀」為主題，曲目選擇極為多元，不僅涵蓋古典與現代作品，還融入不同文化背景的音樂元素。觀眾將欣賞到德國浪漫派作曲家孟德爾頌的經典藝術歌曲，並體驗台灣本土作曲家的原創作品與重新編曲的經典民謠。此外，音樂會還將呈現帶有爵士搖擺風格的現代樂曲及迪士尼 卡通中的流行金曲。

在語言選擇上，此次演出涵蓋英語、華語、台語、客語及台灣原住民 語，充分展現不同文化在音樂上的碰撞與融合。此次演出的另一大特色是參演人員的跨世代組合。小雨點合唱團共有39名成員參與演出，從合唱團員到指揮、伴奏及節目主持，皆為不同年齡層的成員共同合作完成。

音樂總監莊淑棻表示：「希望藉由這場音樂會，不僅讓觀眾享受高品質的音樂演出，也促進不同世代的文化交流與合作，體現合唱音樂的多元與包容性。」

小雨點合唱團自2018年成立以來，一直致力於為灣區熱愛合唱的音樂愛好者提供交流與學習的平臺。該團曾於2022年舉辦「今生今世」音樂會。

徐北辰在記者會上表示：「希望這場音樂會能讓不同世代的觀眾一同感受合唱音樂的美好，藉此促進文化的交流與融合，並實現小雨點基金會推動社區生活品質提升的使命。」