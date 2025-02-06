小雨點合唱團音樂會 預計3/1巴洛阿圖舉行
灣區音樂團體小雨點合唱團（JHF Chorus）將於3月1日下午3時，在巴洛阿圖 First United Methodist Church舉行主題為「乘著歌聲的翅膀」的音樂會。該場音樂會將帶來跨越時代與風格的豐富曲目，展現多元文化及不同世代音樂愛好者的合作魅力。
小雨點基金會（J&H Foundation）5日在灣區舉行音樂會記者會，基金會代表徐北辰、張穎慈，音樂總監莊淑棻以及公演召集人黃金仁共同出席。四人分別介紹了本次音樂會的籌備背景、曲目亮點及演出特色。
小雨點基金會成立於2012年，是美國正式註冊的非營利組織，以「勿以善小而不為」為理念，致力於推廣健康生活、促進社區交流與文化傳承。基金會持續舉辦一系列公益活動，以幫助華人社區提升生活品質，促進不同年齡層之間的交流與學習。
本次音樂會以「乘著歌聲的翅膀」為主題，曲目選擇極為多元，不僅涵蓋古典與現代作品，還融入不同文化背景的音樂元素。觀眾將欣賞到德國浪漫派作曲家孟德爾頌的經典藝術歌曲，並體驗台灣本土作曲家的原創作品與重新編曲的經典民謠。此外，音樂會還將呈現帶有爵士搖擺風格的現代樂曲及迪士尼卡通中的流行金曲。
在語言選擇上，此次演出涵蓋英語、華語、台語、客語及台灣原住民語，充分展現不同文化在音樂上的碰撞與融合。此次演出的另一大特色是參演人員的跨世代組合。小雨點合唱團共有39名成員參與演出，從合唱團員到指揮、伴奏及節目主持，皆為不同年齡層的成員共同合作完成。
音樂總監莊淑棻表示：「希望藉由這場音樂會，不僅讓觀眾享受高品質的音樂演出，也促進不同世代的文化交流與合作，體現合唱音樂的多元與包容性。」
小雨點合唱團自2018年成立以來，一直致力於為灣區熱愛合唱的音樂愛好者提供交流與學習的平臺。該團曾於2022年舉辦「今生今世」音樂會。
徐北辰在記者會上表示：「希望這場音樂會能讓不同世代的觀眾一同感受合唱音樂的美好，藉此促進文化的交流與融合，並實現小雨點基金會推動社區生活品質提升的使命。」
音樂會現已開放購票，預售票每張25美元，現場購票為30美元。由於座位有限，主辦方建議觀眾提前購票。演出資訊及購票詳情，請访问小雨點基金會官網https://tickets.JHFoundationusa.com
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