我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

巴洛阿圖午間迎新年 讓兒童不需守夜

記者龔玥╱聖荷西報導
民眾一起迎接新年倒計時。（記者龔玥╱攝影）
民眾一起迎接新年倒計時。（記者龔玥╱攝影）

隨著新年的腳步臨近，矽谷巴洛阿圖的圖書館12月31日以一場獨特的「除夕午間」活動為居民拉開慶祝帷幕。這場特別活動主打適合全家共用的歡樂氛圍。

活動的一大亮點，是中午倒計時以及「泡泡掉落」（Bubble Drop）環節，為孩子們提供一種在白天感受新年慶祝氛圍的方式。主辦方表示，這種新穎的倒計時體驗希望讓家庭尤其是年幼的孩子們也能參與到迎接新年的歡樂中，而無需等到深夜。

除了備受期待的中午倒計時和泡泡表演，活動現場還精心安排了多個家庭互動環節，打造了一個其樂融融的慶祝氛圍。孩子們可以參與兒童手工製作和新年繪畫角，也能盡情享受為不同年齡段設計的趣味小遊戲。

為了讓小朋友們更加投入慶祝，圖書館特別準備了適合孩子的零食，每個孩子入場時都可以領取。現場還布置了溫馨的拍照區，提供各種有趣的道具，包括新年帽子和彩色眼鏡，供家庭合影留念。此外，孩子們還可以使用塗色紙和蠟筆，描繪各種精心設計的新年圖案，盡情發揮想像力。

活動現場洋溢著歡樂的氣氛，孩子們追逐打鬧、笑聲不斷，而家長們則借機寒暄交流，或與家人和朋友合影擁抱，共用這珍貴的時刻。圖書館的工作人員熱情地參與到慶祝活動中，與大家互動，傳遞新年的祝福。整個活動始終伴隨著輕快的背景音樂，為現場增添了幾分節日的歡快。

居民們對此活動反應熱烈。有家長表示，這種白天慶祝活動不僅適合孩子們，也為忙碌的家庭提供了方便的參與機會。

一位家長說：「我家的孩子還很小，很難熬到午夜倒計時，這種白天的慶祝活動真的太適合我們了，既有趣又充滿意義。」

活動於當天上午11時30正式拉開帷幕，伴隨著歡聲笑語，現場逐漸升溫。經過半小時的熱鬧互動，大螢幕開始播放30秒的倒計時。氣氛瞬間高漲，有的家長將孩子舉過頭頂，期待這一特殊時刻的到來。

當時間跳到中午12點，倒計時結束的那一刻，孩子們的笑聲此起彼伏，整個場地沉浸在歡慶的熱潮中。隨即，工作人員拿出早已準備好的泡泡機，將無數晶瑩剔透的泡泡灑向孩子們，漂浮的泡泡在陽光下折射出五彩的光芒，引得小朋友們興奮地跳躍、追逐和歡呼，隨著泡泡飄落與歡笑聲響起，這場特別的活動將為新年慶祝拉開溫馨的序幕。

大人孩子齊聚一堂。（記者龔玥╱攝影）
大人孩子齊聚一堂。（記者龔玥╱攝影）
工作人員用泡泡機營造歡樂氛圍。（記者龔玥╱攝影）
工作人員用泡泡機營造歡樂氛圍。（記者龔玥╱攝影）
主辦單位在門口發放小零食。（記者龔玥╱攝影）
主辦單位在門口發放小零食。（記者龔玥╱攝影）

圖書館 矽谷

上一則

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

下一則

西班牙分屍案 谷歌地圖意外提供關鍵線索

延伸閱讀

中午也能迎新年 巴洛阿圖「除夕午間」傳遞節日歡樂

中午也能迎新年 巴洛阿圖「除夕午間」傳遞節日歡樂
尼克森圖書館特設追思簿 民眾留言緬懷卡特總統

尼克森圖書館特設追思簿 民眾留言緬懷卡特總統
矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題

矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題
書香濃濃的圖書館

書香濃濃的圖書館
聖塔克拉拉縣女子監獄圖書館 成受刑人綠洲

聖塔克拉拉縣女子監獄圖書館 成受刑人綠洲

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36
與灣區其他縣市相比，舊金山的房市復甦速度依然緩慢。（記者王子涵／攝影）

舊金山房市回暖 矽谷尤為突出

2024-12-30 13:59

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡