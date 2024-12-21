國民黨美西直一分部 舉辦感恩餐會

國民黨美西直一分部12月17日舉辦感恩餐會，答謝支持「愛心媽媽表揚大會」各團體、個人及義工們。（記者江碩涵／攝影）

位於舊金山灣區 的國民黨 美西直一分部12月17日舉辦感恩餐會，答謝支持「愛心媽媽表揚大會」各團體、個人及義工們。金山灣區僑教中心主任莊雅淑及70多位社團代表、直一分部委員及義工參與，感恩餐會開始前，直一分部舉行本年度最後一次委員會，並推選宋貞為新任常委。

卸任常委儀容表示，她非常感謝每一位支持者過去以來一直支持著活動，並回顧了過去幾年的點點滴滴，無論是愛心媽媽表演大會的贊助者或各社團中的朋友，正因為大家願意犧牲奉獻與付出支持，才有活動完美的成果，並感謝各個老師、社團、僑領及活動捐款者，每一分努力她都銘刻在心，尤其直一分部的團隊和家人無私奉獻，為活動注入更多活力。

儀容也回顧了她的母親的愛國精神，談到母親的紀念日和她對國家的深厚情感，並宣布新一屆常委選舉結果，期待大家繼續支持新任常委，為未來的活動注入更多力量。

莊雅淑表示，感謝僑界領袖長期以來對國家與僑務的支持，今年五月直一分部成功地舉辦母親節表揚大會，表彰愛心媽媽，提升社會對女性的重視，在僑社貢獻良多，不僅活躍於各項活動，還積極與社團合作，服務社區，是連結僑社的重要力量。她期盼直一分部持續壯大，為國家注入更多支持與助力。

僑務諮詢委員林貴香、僑務諮詢委員呂玉貞、僑務諮詢委員暨全球玉山科技理事長陳鈞亞、僑務諮詢委員汪昌泰，中國國民黨駐美總支部常委楊昆山、金山灣區中華民國 國慶委員會前主委陳立功、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬蒨君、祭孔委員會總召牟善竹、康鶴耆英中心主任廖雪萍、矽谷傑人會會長吳文一、大專校聯會前會長任陳源、曾麗香、林秀春以及風中之羽老師彭樂雲皆出席。