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密爾比達越裔一家四口 疑似開槍自殺

記者龔玥、江碩涵／密爾比達報導
密爾比達一棟新社區公寓發現一家四口死亡案件。（翻攝自Facebook）
密爾比達一棟新社區公寓發現一家四口死亡案件。（翻攝自Facebook）

密爾比達警方17日在Turing公寓內發現一名男子、一名女子和兩名兒童的屍體。此次發現源自死者家屬的請求，因他們已經好幾天未能與家人取得聯繫。警方表示，初步調查顯示這是一宗孤立事件，暫時沒有證據表明公眾處於持續威脅之中。

根據最新報導指出，警方查出這四人是同一家人，是一對夫妻和他們的孩子，夫妻兩人都是VTA員工，目前正在辦理離婚，VTA發言人19日下午也證實這對夫婦在VTA工作。警方表示，男性死者名為Vinh Nguyen、女性死者名為Betty Pham，兩人均36歲。

根據了解，警方發現Nguyen的右大腿上插著一把9毫米半自動手槍。警方指出，應是Nguyen開槍射殺了太太和他們兩個孩子，然後開槍自殺，而這支槍是Nguyen合法登記持有的槍。

根據NBC Bay Area報導，事件發生在16日晚，密爾比達警察局接到一通報警電話，報告稱死者的親屬多日無法聯繫到他們。根據警方的描述，接到報告後，警員前往公寓進行福利檢查。警方進入公寓後，發現了四具明顯死亡的屍體。儘管此事件讓當地居民感到震驚，但警方認為這只是個別家庭的悲劇，不會對周圍居民造成安全風險。

密爾比達警察局中尉賈米森（ Tyler Jamison）在18日下午的記者會上表示，案件目前仍處於調查的初期階段，警方正在與驗屍官辦公室密切合作，以確定死者的身份、死因以及死亡時間。他透露，儘管尚未確認具體細節，但警方正積極收集證據並與死者的親屬溝通，旨在進一步還原事件真相。

據悉，死者為一家四口，警方稱雖然他們住在這座公寓內，但事發前，居民們並未注意到任何異常。公寓的鄰居普遍認為這家人非常友好和隨和。一位不願透露姓名的居民表示：「我和他們有過幾次交談，他們看起來一切正常，從未給人任何不安的感覺。」

密爾比達警方指出，他們從未接到過此公寓的其他警報，也沒有發現任何直接的暴力跡象。警方對這一事件的初步評估認為，這是一起孤立的悲劇，並不涉及社區其他居民的安全問題。一位鄰居也表示，這棟樓一直以來都很安靜，大家相處得也很融洽。發生這樣的事讓人難以接受。

警方表示，他們將繼續整理案發時的時間線，並且正追蹤所有相關線索。調查人員表示，他們將持續與驗屍官辦公室合作，以獲取更多資訊。密爾比達警方呼籲知情人士提供任何可能有助於案件偵破的線索。

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