AI推波助瀾 科技業鐵血文化捲土重來

灣區科技業埋頭苦幹的鐵血文化重現。（美聯社）

上個月，人工智慧 新創公司Greptile的22歲創辦人古普塔（Daksh Gupta）成為城中熱門話題，因為他在社群媒體X上說，要求公司員工每周至少工作84小時，遭到許多人批評他剝削勞工。

古普塔說：「如果你不是身處在大矽谷 科技圈內，你可能無法想像有人願意每周花80個小時工作。」

新聞網站「舊金山 標準」（San Francisco Standard）稱，古普塔的工作哲學在灣區科技業一個不斷發展的領域已經變成常態，象徵著科技業埋頭苦幹的鐵血文化重現。一些新創公司創辦人表示，在新冠疫情趨於平靜、許多科技人分散到外地之後，舊金山的鐵血文化又恢復了，而且比過去更強烈，而人工智慧正是主因。

Agency是一家研發、評估和監控人工智慧產品的新創公司，其共同創辦人雷伯曼（Alex Reibman）說：「這個產業的文化是：努力工作、繼續努力工作、不要貪玩。」

「舊金山標準」指出，這種每周平均工作時數72小時的文化，甚至比中國典型的9-9-6（朝九晚九每周六天）工作時間更極端，但已受到矽谷一些知名投資人的認可。

雷伯曼說：「每周工作80、90個小時已不是新鮮事，如果你想占有一席之地，這是基本的。」

雷伯曼和他的共同創辦人西佛曼（Adam Silverman）每天晚上都在辦公室度過，他們每周都會邀請人工智慧產品開發者前來，在晚上8時到凌晨1時一起設計程式，並提供爆米花、閃爍燈光、煙霧和音樂助興。雷伯曼說：「許多位於印度、杜拜、新加坡等地的人對我們表示，希望透過Zoom加入我們。」

「舊金山標準」表示，科技業鐵血文化的話題似乎是一些企業自我實現抱負的行銷手法，但已經逐漸成為主流。

協助企業出租帶家具辦公空間的Codi創辦人羅霍特（Christelle Rohaut）表示，新創公司去年的趨勢還停留在希望和他人共享共間，並以混合方式（辦公室和遠距）工作，但今年已經改變。現在，一直待在辦公室已變成最受歡迎的工作方式。

羅霍特說，在一名清潔工報告在一間辦公室裡看到床墊後，她意識到，舊金山職場的鐵血文化已到達一個新高度。