我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

金山灣區華語教學分享會 搭橋傳遞文化

記者龔玥╱聖荷西報導
北加州台灣會館與金山灣區僑教中心，在灣區舉辦了「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享」暨「中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。(記者龔玥╱攝影)
北加州台灣會館與金山灣區僑教中心，在灣區舉辦了「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享」暨「中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。(記者龔玥╱攝影)

加州台灣會館與金山灣區僑教中心聯手，日昨在灣區舉辦了「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享」暨「中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。活動吸引了灣區僑校校長、主流中文教育工作者及台灣會館華語文學習中心（TCML）的代表參加。通過多方分享與交流，本次活動成為進一步推動華語教育、推廣台灣文化的重要平臺。

參與15日會議的有金山灣區僑教中心主任莊雅淑，北加州台灣會館校長戴佩俐，北加州台灣會館理事長廖俊惠，秘書賴韻文，以及老師王禺家和吳秀君。

莊雅淑致辭中感謝與會者的參與，並強調此次活動的重要意義。廖俊惠表示，TCML作為北加州台灣會館推動台灣文化與語言傳播的核心專案，不僅通過合作提升教學品質，還帶來了更多跨文化交流的機會。

莊雅淑指出，金山灣區作為世界科技重鎮，華語教育結合主流科技企業是創新之舉，為華語教學提供了更廣闊的舞台。

北加州台灣會館秘書賴韻文介紹了TCML近年來的合作成果及未來計畫。自2023年起，TCML與舊金山市圖書館的多個分館合作，成功將華語教育拓展至社區層面。2024年，更首次與Google合作，在舊金山市和南灣地區開設專屬華語課程。這不僅提升了台灣文化在科技界的知名度，也為海外華語教育注入新活力。

賴韻文指出：「灣區作為全球科技中心，與Google這樣的主流公司合作，不僅為華語學習提供更多資源，也能讓更多科技人才深入瞭解台灣文化。」Google專案的執行方式包括TCML負責課程規劃與教學資源，而Google則提供硬體設施和場地支援。

在教學經驗分享環節，TCML的吳秀君老師與王禺家老師分別介紹了初級班和高級班的教學方法。吳秀君提到，初級班注重基礎詞彙與台灣文化入門，通過小組活動激發學生的學習興趣。王禺家則分享了高級班的課堂設計，通過深度討論台灣美食與科技的融合，將語言學習與實際應用相結合。

此外，為滿足學員的需求，TCML採用了線上線下結合的教學模式。對於因工作繁忙或出差而無法出席的學員，課程提供線上同步系統與錄播功能，確保學習不中斷。賴韻文指出，未來TCML計畫開設更多班級以滿足不斷增長的需求。

TCML校長戴佩俐表示：「希望通過這樣的合作與分享，讓更多人認識台灣文化，也讓華語教育在主流社會得到更多重視。」未來，TCML計畫進一步拓展與科技公司的合作，為灣區的華語教育創造更多可能性。

王老師分享教學故事。(記者龔玥/攝影)
王老師分享教學故事。(記者龔玥/攝影)
戴校長分享經驗。(記者龔玥/攝影)
戴校長分享經驗。(記者龔玥/攝影)

灣區 加州 北加

上一則

聖誕助弱勢 聖方濟中心送貧童玩具

下一則

AI推波助瀾 科技業鐵血文化捲土重來

延伸閱讀

2026世足賽 聖市與灣區主辦委員會談判一年多達協議

2026世足賽 聖市與灣區主辦委員會談判一年多達協議
屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴

屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴
科技業蓬勃發展 舊金山灣區百萬年薪人口比率 全美都會區之冠

科技業蓬勃發展 舊金山灣區百萬年薪人口比率 全美都會區之冠
領帶VS高跟鞋 盛大公演

領帶VS高跟鞋 盛大公演
灣區百萬年薪人口 冠全美都會區

灣區百萬年薪人口 冠全美都會區

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸