金山灣區華語教學分享會 搭橋傳遞文化

北加州台灣會館與金山灣區僑教中心，在灣區舉辦了「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享」暨「中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。(記者龔玥╱攝影)

北加州 台灣會館與金山灣區 僑教中心聯手，日昨在灣區舉辦了「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享」暨「中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。活動吸引了灣區僑校校長、主流中文教育工作者及台灣會館華語文學習中心（TCML）的代表參加。通過多方分享與交流，本次活動成為進一步推動華語教育、推廣台灣文化的重要平臺。

參與15日會議的有金山灣區僑教中心主任莊雅淑，北加 州台灣會館校長戴佩俐，北加州台灣會館理事長廖俊惠，秘書賴韻文，以及老師王禺家和吳秀君。

莊雅淑致辭中感謝與會者的參與，並強調此次活動的重要意義。廖俊惠表示，TCML作為北加州台灣會館推動台灣文化與語言傳播的核心專案，不僅通過合作提升教學品質，還帶來了更多跨文化交流的機會。

莊雅淑指出，金山灣區作為世界科技重鎮，華語教育結合主流科技企業是創新之舉，為華語教學提供了更廣闊的舞台。

北加州台灣會館秘書賴韻文介紹了TCML近年來的合作成果及未來計畫。自2023年起，TCML與舊金山市圖書館的多個分館合作，成功將華語教育拓展至社區層面。2024年，更首次與Google合作，在舊金山市和南灣地區開設專屬華語課程。這不僅提升了台灣文化在科技界的知名度，也為海外華語教育注入新活力。

賴韻文指出：「灣區作為全球科技中心，與Google這樣的主流公司合作，不僅為華語學習提供更多資源，也能讓更多科技人才深入瞭解台灣文化。」Google專案的執行方式包括TCML負責課程規劃與教學資源，而Google則提供硬體設施和場地支援。

在教學經驗分享環節，TCML的吳秀君老師與王禺家老師分別介紹了初級班和高級班的教學方法。吳秀君提到，初級班注重基礎詞彙與台灣文化入門，通過小組活動激發學生的學習興趣。王禺家則分享了高級班的課堂設計，通過深度討論台灣美食與科技的融合，將語言學習與實際應用相結合。

此外，為滿足學員的需求，TCML採用了線上線下結合的教學模式。對於因工作繁忙或出差而無法出席的學員，課程提供線上同步系統與錄播功能，確保學習不中斷。賴韻文指出，未來TCML計畫開設更多班級以滿足不斷增長的需求。