聖誕助弱勢 聖方濟中心送貧童玩具

工作人員擺放玩具。(記者龔玥╱攝影)

聖誕節 臨近，聖荷西 的聖方濟中心（St. Francis Center）日前完成了其年度活動，節日玩具捐贈項目（Holiday Toy Program）。今年的活動於12日和13日在錫耶納青年中心（Siena Youth Center）舉行，為灣區 數百個家庭提供溫暖和節日歡樂。這一活動不僅為弱勢家庭的孩子送去節日禮物，更是一場充滿愛與希望的社區慶典。

節日玩具項目是聖方濟中心的一項傳統活動。據志願者楊格（Kate Young）介紹，這項計畫已經持續了超過20年。「這是我來這裡的第一年，能夠參與這樣美麗又意義重大的活動讓我感到無比興奮。」楊格表示，這一活動不僅反映了社區的團結與慷慨，更為許多家庭帶來了節日的奇跡。

她表示，志願者協調員苔絲（Tess）從每年7月便開始為活動做準備，包括與教堂、組織和公司聯絡，募集玩具和資源，並安排志願者支持活動順利開展。

今年的節日玩具項目得到了大量志願者的支援，包括教堂組織、社區團體和公司團隊。活動期間，共有約50名志願者參與了現場布置和禮物分發工作。

「志願者們特別令人感動，」楊格表示，「他們幫助打開行李，整理卡車上的玩具，擺放整齊。這是一種真正的團隊精神。」

節日玩具專案的受益者包括聖方濟中心的長期客戶。這些家庭要麼是通過中心領取食物援助的常客，要麼是參與課後教育和運動項目的孩子及其家人。今年，共有200多個家庭報名參加，有更多的孩子將收到節日禮物。

每個孩子可以挑選自己喜歡的禮物，包括適合其年齡段的玩具、書籍和遊戲。對於年齡較大的青少年，中心還特別準備了禮品卡，幫助他們獲得更符合需求的節日禮物。這些禮物包括毛絨玩具，賽車，娃娃還有樂高等。

捐獻了幾十個個玩具的小朋友Jaspers說，這些玩具都是他生日時候收到的禮物。他沒有打開過，從那時候起就已經想著要把玩具捐給有需要的其他小朋友了。Jasper的媽媽說：「沒有想到他年紀這麼小就這麼有愛心，一點都沒有猶豫，還說下一次還要捐。」

「我們確保每位孩子都能感受到節日的溫暖，」長期志願者柯克尼（Joann Cocconi）表示，「這些禮物不僅僅是玩具，它們更是一種關懷和鼓勵，讓孩子們知道自己並不孤單，未來充滿可能性。」

柯克尼已經參與節日玩具專案長達16年。「我們確保每位孩子都能感受到節日的溫暖，」瓊安表示，「這些禮物不僅僅是玩具，它們更是一種關懷和鼓勵，讓孩子們知道自己並不孤單，未來充滿可能性。」

她回憶自己的初衷：「當我看到社區裡有許多人在生活中掙扎時，我感到自己有責任幫助他們。看到孩子們的笑臉和家長的感激之情，這是我繼續參與的最大動力。我們希望孩子們不僅僅得到玩具，還能感受到一種希望：只要努力，他們的生活也能變得更好。」