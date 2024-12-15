太浩湖水翼電動渡船計畫 行駛只需30分

飛越太浩湖的水翼電動渡船，可望在明年底前後營運 (flytahoe.com)

太浩湖的南端與北端之間距離是20哩，現今以開車的方式要兩個小時才能到達，同時也造成周邊公路的交通壅塞。現有兩家公司正在開發水翼電動渡船，將來從一端到另一端可望只需30分鐘。

「飛越太浩湖」（FlyTahoe）和瑞典 的Candela公司正在合作研發電動的水翼船。水翼科技已經在高端衝浪板（surfboards）、水上摩托車（jet skis）和競速遊艇（racing yachts）上應用，位於水底的翅膀在器具行動時把船身推到水面之上，消除水的阻力並有效的運用能量。

研發公司表示，如果能夠到達營運的地步，該渡輪將服務於太浩湖的加州 一側，一次運送 30 名乘客渡過太浩湖南北端之間約 20 哩的水面，需要的時間只有30 分鐘。

飛越太浩湖創始人兼執行長梅因澤（Ryan Meinzer）表示：「這是解決整個太浩盆地周圍交通的一個關鍵發展。」

梅因澤表示，該渡輪可能會在 2025 年底或 2026 年初投入營運。太浩湖交通處2012 年的報告指出，南北渡輪服務是減少太浩湖地區汽車交通量，並增強公共交通系統的解決方案。

儘管該單位也對大型客運柴油動力渡輪進行了初步分析，但該方案尚未開發出來。太浩湖地區每年吸引數百萬遊客，梅因澤表示，現在是讓電動渡輪系統成為現實的恰當時機，從而減少交通壅塞和廢氣排放。

交通處經理哈斯蒂（Carl Hasty）表示，他尚未與 FlyTahoe 或 Candela 建立聯繫，但他相信，如果水翼電動渡輪能夠滿足與許可和基礎設施相關的所有規定，該渡輪將使太浩湖地區受益。

哈斯蒂說：「如果你想從盆地的一端到達另一端，可能會很困難。在夏季有許多施工擁堵。單單從公路系統上的汽車數量來看，就會出現車輛壅塞。在冬天，你還需要加上降雪的挑戰，水翼電動渡船確實彌補了這個缺口。」