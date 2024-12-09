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粉絲情懷加持 稀有寶可夢卡身價上看數千元

記者金維多／綜合報導
151系列的199/165噴火龍卡牌短短一年時間價格翻了近一倍。（TCGPlayer網站截圖）
151系列的199/165噴火龍卡牌短短一年時間價格翻了近一倍。（TCGPlayer網站截圖）

為何寶可夢卡牌能引發搶購？主因是寶可夢公司對其經典知識產權（IP）角色的有限供應和市場的強勁需求。除卡牌的收藏價值和稀缺性吸引了粉絲的目光，其獨特的設計也深受孩子們喜愛。

寶可夢卡牌自1996年首次推出以來，成為一代人共同的童年回憶。隨著第一代玩家進入成年階段，他們對寶可夢的懷舊情感激發了對經典卡牌的需求。2023年推出的寶可夢151系列，重新聚焦第一代的151隻寶可夢，特別是像「噴火龍」這樣的明星寶可夢，進一步引發粉絲熱潮。

業內人士崔先生表示，許多稀有卡牌（例如全息卡、異圖版、促銷卡）在收藏市場上具有較高的價值。隨著特定卡牌的供應量減少，其價格在二手市場上往往被推高。因此對於收藏者來說，開出好的卡牌就像投資股票，應當優先考慮長期收藏，最好的持有期在10年左右，有時收益可能高得無法想像。

一些稀有的「噴火龍」卡牌經過評級後可以賣到數千美元。以151系列的199/165「噴火龍」卡牌為例，TCGPlayer目前售價為196美元，此前最高價賣出239.5美元，而去年12月份該卡牌估價在110美元左右，短短一年時間價格翻了近一倍，並且每天都平均有兩張卡牌在其平台被轉售。

同時集換式卡牌的遊戲競技屬性給孩子們之間提供社交互動，每個角色獨特生動的設計，從「皮卡丘」的可愛形象到「噴火龍」的霸氣外觀，每個寶可夢都有自己的故事，滿足了不同孩子的審美和偏好。南加華人家長陳女士表示，聖誕將至，寶可夢卡牌就是給孩子的首選禮物。雖然自己不懂這些小小的卡牌有什麼魅力，但它能為兒子提供很大的情緒價值。她還表示，自己的兒子目前上八年級，因為玩卡牌結識了很多更高年級的玩伴，感覺對其社交能力很有幫助。

小紅書有網友表示，卡牌值多少錢是其次，重要的是拆卡和集卡能提供的情緒價值。孩子們天生對收集物品感興趣，這也是一種親子互動的方式。很多孩子在校園都會一起玩卡牌遊戲，通過交易、分享和對戰的方式建立友誼。

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