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加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

記者江碩涵／沙加緬度報導
加州第41屆加州國際馬拉松8日將在加州州府沙加緬度舉行。（翻攝自官網）
加州第41屆加州國際馬拉松8日將在加州州府沙加緬度舉行。（翻攝自官網）

加州第41屆加州國際馬拉松（California International Marathon, CIM）8日將在加州州府沙加緬度舉行，吸引上萬名跑者挑戰26.2英里的賽程，從佛森水壩（Folsom Dam）一路跑到沙加緬度州議會大廈（State Capitol）為止。

根據ABC10報導，這項賽事由沙加緬度跑步協會（Sacramento Running Association）1983年創立，協會多年來致力於推廣跑步運動，每年花費逾100萬美元舉辦多項活動，包括CIM周末賽事。這場馬拉松也被稱為「西部最快賽道」，是波士頓馬拉松（Boston Marathon）和美國奧運選拔賽馬拉松的資格賽之一。

沙加緬度跑步協會執行董事阿博特（Scott Abbott）表示，CIM不僅僅是一項運動賽事，還是一個社區和慈善活動，為慈善事業籌集大量資金，同時對當地經濟帶來重要影響。

根據沙加緬度跑步協會統計，CIM每年為大沙加緬度地區帶來逾1500萬美元的經濟效益，許多飯店已被來自世界各地的跑者及支持者預訂一空，當地餐廳也預計將迎來人潮與排隊高峰。今年比賽預計吸引至少1萬名跑者，並需要4000名志工協助賽事運營，預計約5萬人參與觀看並沿途為選手加油。

阿博特指出，CIM是美國最大的馬拉松賽事之一，也是全國前10大馬拉松之一。這項活動將社區緊密聯繫在一起，為跑者加油同時也激勵了整個城市。

沙加緬度跑步協會旗下有青少年相關的跑步訓練與活動。（翻攝自官網）
沙加緬度跑步協會旗下有青少年相關的跑步訓練與活動。（翻攝自官網）

這場賽事其實從12月6日就已經開始，沙加緬度市中心的SAFE Credit Union會議中心會為此舉辦為期兩天的博覽會（Expo），內容包括各類展示、現場娛樂、專家講座、產品試用及CIM官方周邊商品，是本馬拉松賽事的重要亮點。

博覽會中也將展示最新的跑步裝備與鞋款設計，以及運動、健康和營養領域的最新技術。同時，這裡也是所有參賽者領取參賽包的地點。

阿博特表示，CIM讓沙加緬度成為一個宜居、工作、娛樂和展示社區的絕佳地點，對當地居民來說，參與比賽更是一種城市自豪感的來源。

隨著數萬名跑者、志工和觀眾湧入，CIM期間將對佛森至沙加緬度市中心多條道路進行封閉。賽事相關資訊與封路計畫，請訪問CIM官方網站，網址為https://runsra.org/

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