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Arc Boat電動滑水船 矽谷富豪身分新象徵

編譯林思牧╱綜合報導
Arc Boat創始人米奇李（Mitch Lee）。（取自LinkedIn）
Arc Boat創始人米奇李（Mitch Lee）。（取自LinkedIn）

電動車給電池科技的進展，電動遊樂船開始得到矚目。矽谷富豪當今的一個新身分象徵，是價值30萬元的Arc Boat。業主米奇李（Mitch Lee）只有35歲。他表示，產品主打的是像臉書老闆查克柏格這類的人物。

舊金山標準報報導，Arc生產的23呎長電動尾波滑水船（electric wakeboarding boat）本身，價格是25萬8000元。加上銷售稅、牌照、充電器、拖船尾車、船身罩布等等的配件，沒有30多萬是買不到的。

對喜歡玩尾波滑水或衝浪的人，譬如查克柏格，汽油或柴油引擎排出的汙濁廢氣和巨大噪音，是很令人厭惡的干擾。電動船就沒有這種缺點。由於電池科技的進步，電動船的航程增加很多。每次把電充滿，電費大約是65元。柴油引擎的船，67加侖的油箱要加滿，以每加侖5元計算，要耗費335元。

不過對可以花30多萬買一個玩具的人而言，能源的花費應該不是任何考慮項目。米奇李指出，很多資金流入高檔電動車的製造商，譬如Rivian和Fisker，Arc趁著這個風潮，也招集到一億元以上的資金。

米奇李沒有說查克柏格是否買了一架，但查克柏格的好友莫林（Dave Morin）也投資Arc船公司。他曾是臉書的高階主管。莫林在他的播客節目上，曾經說乘坐Arc的尾波滑水船出遊是多麼快樂的事。

這款有15個座位的船，跟一般豪華遊艇的價格可以競爭，而且船上的器材都有科技上的優點。譬如隱藏的音箱可以放送高質的音樂，觸控儀表板（touchscreen control panel）很像特斯拉車上的，可以看到船速、水深、氣溫與水溫，還能做航速控制（cruise control），船的軟體也像特斯拉一樣，可以「憑空更新」（over-the-air software updates）。

另外，譬如產生尾波的高度是可以設定的，這種船可以調出最令人喜歡的尾波形勢，這是其他船隻比不上的。船頂的遮陽棚事可以收起來的，它同時也作為滑水板儲藏櫃（wakeboard storage）。充電一個晚上，可以行船4-6小時，要做遠航目前還不實際，但一般的湖上一日遊則是綽綽有餘。

遊樂船隻市場專家指出，2021年全球電動船的市場是51億元；2022年尾波滑水的市場是16.4億元。可見把這兩個遊樂項目配合在一起，是一個相當美妙的商機搭檔。

Arc Boat網站上的尾波衝浪景象 (arcboats.com網站截圖)
Arc Boat網站上的尾波衝浪景象 (arcboats.com網站截圖)

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