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未繫安全帶 聖塔克拉拉警感恩節加強盤查

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉警察局在感恩節期間將重點檢查未繫安全帶行為。（聖塔克拉拉警察局）
聖塔克拉拉警察局在感恩節期間將重點檢查未繫安全帶行為。（聖塔克拉拉警察局）

聖塔克拉拉警察局（SCPD）提醒所有司機和乘客，在感恩節期間無論是長途旅行還是短途出行，都要繫好安全帶。這不僅是法律要求，更是保護自身和他人的最有效方式之一。

感恩節假期是一年中交通最繁忙的時段之一，也是交通事故高發的時期。據美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）的資料顯示，2022年感恩節假期期間，全國有326人因交通事故喪生，其中43%的遇難者沒有系安全帶。安全帶的使用在事故發生時能顯著減少傷亡風險，重要性不容忽視。

聖塔克拉拉警察局長尼古拉（Pat Nikolai）25日呼籲市民重視這一簡單卻至關重要的安全措施。：「感恩節是一個團聚的節日，但在享受假期的同時，請大家將安全放在首位。每次上車繫好安全帶，這是保護自己和家人的第一道防線。我們希望所有人都能平安度過這一美好的節日。」

為了強化假期交通安全，聖塔克拉拉警察局在11月27日至30日展開專項執法行動，重點檢查未繫安全帶的駕駛員和乘客。此次行動還將特別關注兒童安全座椅的使用情況，以確保未成年乘客的安全。

根據加州法律，2歲以下兒童必須乘坐朝後的汽車座椅，除非體重超過40磅或身高超過40吋。8歲以下兒童仍需使用汽車安全座椅或增高座椅。家長和看護人應根據兒童的身高和體重，選擇合適的座椅配置。

尼古拉強調：「許多事故發生在離家不遠的地方，人們往往忽略了短途出行時繫安全帶的重要性。無論路程遠近，每次乘車都應該做到『零例外』。」

假期交通事故頻發並非偶然。隨著出行人數的激增，路面交通狀況更加複雜，稍有疏忽就可能釀成悲劇。聖塔克拉拉警察局希望通過此次行動，讓市民意識到交通安全的重要性，並樹立安全駕駛的良好習慣。

值得注意的是，此次執法行動和宣傳活動得到了加州交通安全辦公室（ California Office of Traffic Safety，OTS）和國家公路交通安全管理局的資金支持。通過多方合作，旨在進一步減少交通事故，提升公共安全意識。

在享受假期的同時，不要忘記讓安全出行成為一種習慣。無論是為自己，還是為家人朋友，請每次上車時繫好安全帶，為這個感恩節增添更多平安與幸福的意義。

安全帶的使用在事故發生時能顯著減少傷亡風險，重要性不容忽視。(美聯社）
安全帶的使用在事故發生時能顯著減少傷亡風險，重要性不容忽視。(美聯社）

感恩節 加州

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