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被科技業裁員 他們闖出另一片天

編譯廖宜怡╱綜合報導
看清科技公司只是不穩定的賺錢機器，許多被解雇的勞工放棄科技夢走另一條路。（取自Pexels）
看清科技公司只是不穩定的賺錢機器，許多被解雇的勞工放棄科技夢走另一條路。（取自Pexels）

畢業自名校柏克萊加大的24歲謝漢娜（Hannah Chea，音譯）今年9月被科技公司裁員，因為轉行兼職剝牡蠣，在Instagram上暴紅。

謝漢娜表示，在她短暫的科技生涯中，她其實經常夢想著逃離日常的苦差事，去嘗試其他工作。但最大的問題是，科技業的高薪讓她很難放棄，直到她被裁員。儘管現在因為剝牡蠣走紅，她仍經常自問：真的該永遠離開科技業嗎？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，許多像謝漢娜這般積極主動的年輕人，一直將科技業視為職業仙境，因為這個職場提供高薪、傳奇般福利、靈活管理和廣闊的辦公園區。但過去幾年，科技業出現大振盪，全球裁員超過50萬人，讓科技業的光環褪色。

與此同時，科技業許多員工開始重新評估自己的職業生涯，愈來愈多人不再追求日進斗金，進而打消他們的科技夢，轉而尋求另一種人生獎勵。

2023年春季被科技公司解雇的麥克雷納漢（Sandy McClenahan）現在是一名製帽人。她說：「科技業的高薪實際上只能解決經濟問題，它無法為生活帶來任何快樂，或者任何我們認為在找到一份好工作後，能在生活上獲得的成就感。」

即便如此，許多人仍處矛盾之中。他們擔心，如果轉換跑道，他們競爭得過另一個行業的老將嗎？或是，賺的錢足夠生活在像灣區這樣的地方嗎？

全球科技就業專家、英國「聯合科技與聯盟勞工」（United Tech and Allied Workers）工會官員查德菲爾德（John Chadfield）本月在劍橋大學發表演講時，反覆聽到學生們詢問他：「我們是不是應該加入FANG企業（Facebook, Amazon, Netflix and Google）？」

查德菲爾德表示，光是這個問題，就凸顯出人們近年來對大型科技公司態度的轉變。許多有抱負的科技工作者，不再被擺有乒乓球桌的大會議室或執行長提出的企業使命誘惑，而是看到了這些公司的本質：不穩定的賺錢機器。

紀事報表示，萊爾（Thomas Lyle）的故事可能會給舉旗不定的人帶來希望。

萊爾於今年1月被巴洛阿圖一家加密貨幣公司解雇，在招聘網站上找了幾個月的工作無果。在妻子的建議下，熱愛葡萄酒的他把搜尋範圍擴大到科技業之外，終於被蘇諾瑪縣一家釀酒廠聘為行銷總監，負責產品運送和其他物流管理工作。

萊爾表示，他喜歡這份工作的慢節奏和可以欣賞美景的通勤時光。他說：「它讓我感到自己的生活變得比以前美好。」

裁員 柏克萊加大 就業

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