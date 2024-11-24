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舊沙加緬度岸前聖誕樹點燈 「燈光劇場」開跑

記者江碩涵／沙加緬度報導
除了沙加緬度岸前外，州府門口的聖誕樹也是經典景點，適合聖誕節前往觀賞，此為2023年點燈的照片。（美聯社）
除了沙加緬度岸前外，州府門口的聖誕樹也是經典景點，適合聖誕節前往觀賞，此為2023年點燈的照片。（美聯社）

舊沙加緬度岸前正為一年一度的假日慶典做最後準備。這場備受期待的活動將於感恩節後的周末登場，包含聖誕樹點燈儀式和「燈光劇場」（Theatre of Lights）表演，為社區帶來濃厚的節日氣氛與歡樂。

根據FOX40報導，假日聖誕樹點燈儀式是舊沙加緬度岸前的傳統亮點，吸引大量當地居民與遊客共襄盛舉，這棵高大的聖誕樹經過精美的燈光裝飾，象徵著節慶的開始。當聖誕樹亮起，現場將響起熱烈的歡呼聲，並為周圍的歷史街區增添迷人的節慶氛圍。

除此之外，「燈光劇場」將重新演繹經典的節日故事，為活動增添一層魔幻色彩。透過燈光投影和動態畫面，配合音樂與旁白，表演生動地講述「聖誕頌歌（A Christmas Carol）」的故事，這項視覺和聽覺結合的節目不僅技術精湛，更適合全家大小一同欣賞。

活動期間，岸前區的商家與餐廳也將參與慶祝，提供特別的假日商品和餐點，讓遊客可以邊欣賞表演邊購物，支持當地經濟。同時主辦單位也強調，所有活動都會採取安全措施，讓每位參與者感到安心。

這場活動目標是凝聚社區，傳遞節日的溫暖與希望。主辦單位表示，希望透過這些充滿創意的節目，讓每一位參與者感受到舊沙加緬度的歷史魅力與濃厚的假日氣息。

活動將從感恩節周末正式開始持續至新年，成為當地家庭歡度節日的必去地點。舊沙加緬度岸前區歡迎居民、遊客前來，共同享受這場魔幻且難忘的假日慶典。

舊沙加緬度岸前周末將進行聖誕樹點燈儀式和「燈光劇場」（Theatre of Li...
舊沙加緬度岸前周末將進行聖誕樹點燈儀式和「燈光劇場」（Theatre of Lights）表演，為社區帶來濃厚的節日氣氛與歡樂。（取自官網）

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