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沙加緬度CapRadio財務困境持續 新財報仍負債近千萬

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度的非營利公共廣播電台CapRadio公布最新財務報告，目前仍背負近1000萬美元的負債。（取自官網）
沙加緬度的非營利公共廣播電台CapRadio公布最新財務報告，目前仍背負近1000萬美元的負債。（取自官網）

沙加緬度的非營利公共廣播電台Capital Public Radio（簡稱CapRadio）本月21日公布最新財務報告，揭露了CapRadio過去一年面臨的財務危機細節。報告顯示，CapRadio目前仍背負近1000萬美元的負債，主要原因是市中心兩處建築的租賃合約及隨後的建築改造支出，造成負債累累。

根據沙加緬度蜂報報導，CapRadio是沙加緬度州大的附屬單位，CapRadio之前在1010 Eighth St.和730 I St.這兩棟建築上進行改建，成本估計高達1500萬至1800萬美元，其中由校方擔保了逾800萬美元貸款。截至2024年6月，CapRadio的債務總額接近1300萬美元，但隨著電台削減支出，債務已縮減至1000萬美元以下。

過去一年裡，CapRadio透過裁員和縮減專案，大幅削減了約1100萬美元的開支，包括在節目和製作上削減了逾500萬美元，以及在管理和一般支出上節省了約400萬美元。

但財務困難的根源早在2023年就已被揭露。當時，加州的州大系統與獨立會計公司共同對CapRadio進行審計和法證檢查，發現其財務管理存在嚴重問題，這些問題包括超過45萬美元的支付，且並未附有相關報銷文件，而此違規行為則被指出，是CapRadio前總經理Jun Reina造成。目前，沙加緬度縣警長辦公室也正對此進行調查。

CapRadio的財務危機導致電台2023年8月裁員超過12%的員工，並削減部分節目內容。根據同年9月的加州州大系統審計報告，CapRadio可能在2024年初面臨「財務破產」的風險。

CapRadio首席營銷執行長Chris Bruno表示，目前已採取有效的財務管理措施，包括對捐款的監督與問責，內部控制現在都已就位，電台正朝著正確方向前進。

雖然財務問題讓CapRadio一度陷入困境，但部分改善措施，包括與沙加緬度州大合作減免債務，以及放棄市中心建築的部分改造計畫，目前CapRadio仍計畫將Eighth St.的建築打造成娛樂中心，預計2025年開幕。730 I St.建築原本被規劃為新總部，但CapRadio的員工從未有機會正式遷入該大樓。隨著問題的曝光與調整改進，CapRadio正努力重新站穩腳跟，期望在削減成本和改善財務管理後，能夠重新實現穩定運營。

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