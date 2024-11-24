36號提案通過 李少敏：不想當犯罪受害者

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，許多華人在今年總統選舉中積極支持川普，是因為他們不想成為犯罪的主要受害者。（受訪者提供）

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）是一名無黨派活動人士。他在加州 與兩黨合作，阻擋了毒品合法化、剝奪父母監護權等多項立法提案，並推動今年加州選票上36號提案的通過。

他表示，許多華人在今年總統選舉中積極支持川普 ，是因為他們不想成為犯罪的主要受害者。今年加州36號提案能夠以70%的支持率通過，充分說明公共安全是加州人最關心的問題，因為打砸搶、盜竊、毒品、遊民問題會影響每一個人，無關黨派。

36號提案是對2014年選民投票通過的47號提案的修正。47號提案當初是為了終結大規模監禁，將非暴力犯罪，包括持有毒品和950元以下財產犯罪，從重罪改為輕罪。47號提案因此被認為是近年加州治安每況愈下的罪魁禍首。

今年總統競選期間，川普和他的支持者們經常譴責副總統賀錦麗是該提案的始作俑者之一。實際上，2014年賀錦麗還在擔任加州總檢察長，儘管她的辦公室撰寫了47號提案的摘要和標題，但她本人從未對提案表態。

李少敏指出，儘管當年賀錦麗並非47號提案的主要支持者，但她當時已位居高位，民眾知道她是極端自由派，認同該法案背後的邏輯和哲學，並有極左傾向的政治議程。他說：「民主黨 犯了一個重大錯誤，就是讓極左掌權。」

今年加州36號提案，將一些輕罪盜竊和毒品犯罪重新歸類為重罪，並授權法院能對累犯進行強制治療。在選舉前兩天11月3日，已完成投票的賀錦麗被記者提問是否投贊成票給36號時，她表示：「不會談論對此的投票，因為說實話，這是選舉前的周日，我不打算以某種方式支持它。」

李少敏說：「整個國家都關注加州的36號提案，而賀錦麗的回答讓華人民眾感覺，她不太在乎公共安全，對犯罪態度軟弱。」

今年選舉川普不僅橫掃全部7個搖擺州，在深藍州亦比4年前贏得更多選區。根據國務卿辦公室的最新數據顯示，加州今年有9個縣從2020年選舉中的藍色變成了紅色。在李少敏看來，這不是因為「川普或共和黨有多好，而是民主黨太糟糕」。

他表示，民主黨的許多貢獻是值得肯定的，尤其是在保護少數群體免受歧視方面。「正是因為加州民主黨立法者從的努力，加州比聯邦在擁有更具保護性的反歧視法律。但是，民主黨現在走向極左，甚至讓黨內的溫和派人士都感到擔憂和陌生，這不是美國民眾想要的， 」他補充說明，「現在大家關注的是經濟、通貨膨脹、不繳納大量稅收、公共安全和邊境管制。」

作為無黨派人士，李少敏並不支持任何政黨，而只看問題本身。他曾多次批評川普，對當前美中的競爭關係和川普口無遮攔的作風保持高度警惕。「他們的言論需要克制，因為他們的言論會影響亞裔美國人。」他說，「如果他們真的毫無保留地發表傷害我們的言論，我們不會袖手旁觀。我們會批評回應。他們應該考慮亞裔美國人，並關心我們的安全。」