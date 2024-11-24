別被政治分裂 李洲曉：理性接受家人異見

聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）提醒「需要謹慎對待反華情緒和反華思想」，因為這與對中國大陸剝奪新聞自由和言論自由感到不安是有區別的。（本報檔案照）

無獨有偶，聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）透露，他自己家裡也有這種情況。他也聽說過，在一些家庭中，有成員之間因為政治分歧而互相生氣。

李洲曉說：「不應該讓政治分裂我們。比如我們知道我的家人投票 給川普 ，但我還是會和他們一起過感恩節，只是不談論政治。重要的是我們仍然在一起，不要讓它分裂我們，這非常重要。」

李洲曉進一步呼籲，不要將任何政治立場不同的美國人視為敵人，「我們可能不會在某些事情上達成一致，大家都有不同的看法。但最終，我們必須走到一起。這是我們需要了解的真正基本原則，我們生活在社區中，我們都是美國人，我們需要互相幫助」。

他還說，「這個國家的名字是美利堅合眾國，必須保持團結才能強大。我個人不認為美國會被外部擊敗，它只會從內部被摧毀，就像1860年代的內戰一樣。當我們將彼此為敵人時，這是非常危險的。我們需要牢記這一點。」

李洲曉分析，今年選舉中，許多華人 投票給川普，與中文媒體和網路環境中大量傳播的錯誤資訊有關。他表示，在民主國家，每個人都有權利發表自己的意見，但前提是要基於相同的事實。

「當事實不同時，停止爭論，因為沒有什麼好爭論的。」李洲曉說，「我們現在面臨的問題在於不同的新聞來源，不是真正中立的或溫和的中間道路報導，觀點變成了新聞。當我們掌握不同的事實時，這實際上對民主來說是危險的。」

李洲曉認為，砸車、盜竊、偷觸媒轉換器這類財產犯罪獨缺普遍存在，但民眾的不安全感是大於現實的，因為「加州暴力犯罪，如殺人、強姦等，仍處於歷史較低水平」。「很多人都聽過身邊朋友的經歷，或親身經歷過，讓他們感到被侵犯，所以社區裡有這種不幸的感覺。」

李洲曉指出，很多中文電視台、電台、報紙、社群媒體，都屬於保守派且支持川普有關。它們將犯罪率、遊民問題歸咎於民主黨，聲稱都是因為當地民主黨市長官員，才會有這些問題。「我認為華人社區中存在這種類型的消息已經有一段時間了，所以這是許多華人投票支持川普的部分原因，而且相信他是強而有力的領導人。」

李洲曉表示，川普魯莽和傲慢的說話方式，被解釋為有趣、誠實和強大。「儘管他總是說謊，但沒關係，他們認為沒有任何過濾才是真實的。他能夠突然說，你不必拐彎抹角，也不必努力保持政治正確，他不關心那些事。」

李洲曉還提到，川普在許多議題上的立場符合華人移民的傳統價值觀。而且他非常擅長行銷，在競選總統這件事上，能夠根據不同喜好向不同的人推銷美國夢。比如，他一方面讓親台灣和中共異議人士相信，他非常反華，會對中國強硬，透過增加關稅給中國的經濟帶來傷害，抑制中國的發展。另一方面，他也讓親中人士相信，川普政府領導下的美國，傾向減少對國際事務的干預，這樣一來，中國則有機會繼續擴大其國際影響力。

李洲曉提醒「需要謹慎對待反華情緒和反華思想」，因為這與對中國大陸剝奪新聞自由和言論自由感到不安是有區別的。「當然我們支持民主，但當這個字被翻譯出來時，這裡的人們會把它與反華混為一談。這是非常危險的，這就是我們在新冠疫情期間產生反華仇恨、反亞裔仇恨的原因，」他說，「從最近的選舉結果來看，我真的希望這種反亞洲的仇恨不會再次捲土重來。」