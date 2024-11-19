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阿拉米達縣首位遭罷免地檢長 官善貞認輸

編譯組╱綜合報導
選後兩周，阿拉米達縣地檢長官善貞在歷史性的罷免選舉中認輸。(美聯社)
選後兩周，阿拉米達縣地檢長官善貞在歷史性的罷免選舉中認輸。(美聯社)

據聖荷西信使報（Mercury News）報導，選舉日過去近兩周後，阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）周一（18日）在一場史無前例的罷免選舉中認輸。

官善貞於2023年上任，是首位擔任阿拉米達縣最高檢察長的非裔女性。現在她成為該縣首位被罷免的地檢長。她的認輸是在美聯社（Associated Press）宣布選舉結果整整一周後。選舉結果顯示，絕大多數選民對她的任職表現不滿，並希望改變現狀。

上周五晚間公布了最新的選票統計結果，顯示已統計的選票接近58萬3000 張，主張罷免票繼續以接近2比1的優勢領先。 由於只有1萬7000到2萬2000張選票有待統計，官善貞在數學上不可能克服15萬3000張選票的差距而繼續留任。

官善貞18日在屋崙市中心向數十名支持者和在職員工發表了長達20分鐘的演講，詳盡列舉了她上任後為重新規畫東灣刑事司法系統和改革辦公室人員配置所採取的措施。

官善貞說，她和她的員工正在 「內部努力確保順利過渡 」到新的領導人。正如她在過去兩年的新聞發布會上經常做的那樣，她批評了前任阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley），並表示 「我不會像我的前任那樣拋棄阿拉米達縣的居民，一走了之」。

新聞發布會結束時，她沒有回答任何問題。

在周一之前，官善貞和她的競選團隊曾多次拒絕就11月5日的選舉發表評論，並在11月6日發表聲明，呼籲居民在計票期間保持耐心。

甚至在周一的認輸之前，阿拉米達縣的幾位前檢察長就已經開始公開表示有意接替官善貞。

宣布計畫申請這一職位的人包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的首席副手兼高級顧問詹森（Venus Johnson）、阿拉米達縣顧問路易斯（L.D. Louis）、現任舊金山檢察官福特（Amilcar 「Butch」 Ford）。

阿縣領導表示，官善貞預計將留任至下月選舉結果認證，屆時首席助理地檢長羅伯茨（Royl Roberts）將接任代理。由五名成員組成的縣議會將負責任命一名臨時地檢長。這種情況過去在阿縣從未發生過。

罷免 加州 舊金山

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