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史丹福開發家用機器人 民眾可望受惠

編譯林思牧／綜合報導
圖為史丹福大學的工程學院帕克館。(谷歌地圖)
圖為史丹福大學的工程學院帕克館。(谷歌地圖)

到目前為止，大多數的機械人（robots）是使用在工業上。史丹福的機器人中心（Stanford Robotics Center）的研究員正在領導家用機械人的開發，這些「軟性機械人」（soft bots）是用在操持家務、照顧長者等方面，對普通人的生活會有很多益處。

舊金山紀事報報導，這個機器人中心位於工程學院的帕克館（David Packard building）。中心主任考辛斯（Steven Cousins）指出，他們正在努力把研究與現實世界聯繫起來。很多人覺得洗碗盤、洗衣服是很無趣的事，這些事應該很快可以用機器人代做。

該中心匯集了來自史丹福大學和世界各地的機器人專家，還有電腦程式設計師、航空太空工程師和無數其他科學家，他們夢想並製造出可以做各種事情的機器人，從會輕輕地給人洗澡的機器人，到可以潛入1000公尺深海探索沉船的機器人。

這款會給人洗澡的機器人叫BatheBot，它的抓取爪（grapplers）是有彈性、像手指一樣的東西，會拿起一塊洗澡毛巾，用適當的壓力給人輕輕的擦洗。對老年人或病人，這樣的機器人太有用了。雖然有些人有錢雇人來給自己洗澡，但那畢竟是有點難堪、缺乏隱私的事。

其他機器人則被設計成可以爬進狹窄空間，並用太空材料製成的手臂張開爪子，從事採礦或維修等艱鉅的工作。有些機器人使用類似靴子的外骨骼（boot-like exoskeleton）來加快行走速度，看起來就像是星際大戰電影裡的機器人，同樣配有閃爍的燈光和搖曳的電線。

在當今人工智慧令人興奮的背景下，一些機器正在接受訓練以學習人類行為，例如 H1人形機器人（H1 humanoid robot），它已經非常擅長摺疊衣服和給人穿鞋。

柏克萊加大教授戈德伯格(Ken Goldberg) 說「正在發生的一件大事是圍繞著『從開頭到結束學習』的興奮，即向機器人展示如何完成任務，並對其進行編程以通過範例進行學習。」

太空 柏克萊加大 史丹福大學

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