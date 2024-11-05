我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

飛行途中燃油告急 南灣公路天降飛機

記者龔玥╱聖荷西報導
庫比蒂諾85號公路天降飛機。（取自加州公路巡警X帳號）
庫比蒂諾85號公路天降飛機。（取自加州公路巡警X帳號）

一架小型單引擎飛機因燃油不足，4日早上7時左右在南灣85號高速公路南行車道上緊急迫降，導致數小時的交通延誤。事件發生在庫比蒂諾附近De Anza Blvd.以北的85號公路南行車道，所幸無人受傷。這一突發狀況迅速引發了交通混亂，給早上高峰的通勤者帶來了極大的不便。

根據加州公路巡邏隊（CHP）在X平台上發佈的消息，涉事小型飛機降落後，最初阻塞了三條車道，導致早高峰時段交通混亂。CHP、聖塔克拉拉縣警方以及其他應急人員迅速到達現場，開展交通疏導和安全檢查工作。截至發稿，左邊的兩條車道已經開放，工作人員正在積極處理右側車道的清理工作，以儘快恢復正常交通。

這架飛機為單引擎的CubCrafters CC11機型，由飛行員康威（Peterson Conway）駕駛。根據NBC Bay Area的報導，他當天清晨從住處所在的卡梅爾起飛，計畫前往巴羅阿圖。但在飛行途中發現燃油不足，最終不得不在高速公路上降落。康威未能確定燃油不足的確切原因，目前相關部門正對此進行進一步調查。

交通在上午11時左右依然十分緩慢。目擊者報告稱，早上通勤期間，南行車道一度完全擁堵，許多通勤者在立交橋上停下腳步，駐足觀望這一突發情況。由於飛機的降落，不僅導致了該區域的交通擁堵，還引發了一起涉及兩輛後方行駛車輛的追尾事故。儘管沒有人員傷亡，但這一意外事件無疑加劇了路面交通的混亂程度。

現場的工作人員在拆卸飛機機翼以便通過拖車將飛機移走的過程中，交通狀況依然受到影響。下午1時之前，工作人員已經卸下了飛機的機翼，並將其放在拖車上。CHP的工作人員預計，清理過程可能需要幾個小時，最早可能要等到下午才能恢復正常通行。他們在現場設立了安全警戒線，確保所有工作人員的安全，同時提醒過往車輛減速慢行，保持安全距離，以免造成進一步的意外。

加州

上一則

WorldAtlas選出北加州最可愛5小鎮 聖海倫那等上榜

下一則

麥法恩開票前 爆違規使用競選資金 同意支付10.8萬罰款

延伸閱讀

解放軍大規模遠海長航 一上午35架飛機越台海中線

解放軍大規模遠海長航 一上午35架飛機越台海中線
加州聾啞人搭飛機 無端被暴揍

加州聾啞人搭飛機 無端被暴揍
空服員呼籲「飛機上別做3件事」過來人秒懂：超丟臉

空服員呼籲「飛機上別做3件事」過來人秒懂：超丟臉
VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房
古力娜扎搭飛機被偶遇 網驚艷：隔著屏幕都覺得香

古力娜扎搭飛機被偶遇 網驚艷：隔著屏幕都覺得香

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

2024-10-29 02:19
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百