飛行途中燃油告急 南灣公路天降飛機

庫比蒂諾85號公路天降飛機。（取自加州公路巡警X帳號）

一架小型單引擎飛機因燃油不足，4日早上7時左右在南灣85號高速公路南行車道上緊急迫降，導致數小時的交通延誤。事件發生在庫比蒂諾附近De Anza Blvd.以北的85號公路南行車道，所幸無人受傷。這一突發狀況迅速引發了交通混亂，給早上高峰的通勤者帶來了極大的不便。

根據加州 公路巡邏隊（CHP）在X平台上發佈的消息，涉事小型飛機降落後，最初阻塞了三條車道，導致早高峰時段交通混亂。CHP、聖塔克拉拉縣警方以及其他應急人員迅速到達現場，開展交通疏導和安全檢查工作。截至發稿，左邊的兩條車道已經開放，工作人員正在積極處理右側車道的清理工作，以儘快恢復正常交通。

這架飛機為單引擎的CubCrafters CC11機型，由飛行員康威（Peterson Conway）駕駛。根據NBC Bay Area的報導，他當天清晨從住處所在的卡梅爾起飛，計畫前往巴羅阿圖。但在飛行途中發現燃油不足，最終不得不在高速公路上降落。康威未能確定燃油不足的確切原因，目前相關部門正對此進行進一步調查。

交通在上午11時左右依然十分緩慢。目擊者報告稱，早上通勤期間，南行車道一度完全擁堵，許多通勤者在立交橋上停下腳步，駐足觀望這一突發情況。由於飛機的降落，不僅導致了該區域的交通擁堵，還引發了一起涉及兩輛後方行駛車輛的追尾事故。儘管沒有人員傷亡，但這一意外事件無疑加劇了路面交通的混亂程度。

現場的工作人員在拆卸飛機機翼以便通過拖車將飛機移走的過程中，交通狀況依然受到影響。下午1時之前，工作人員已經卸下了飛機的機翼，並將其放在拖車上。CHP的工作人員預計，清理過程可能需要幾個小時，最早可能要等到下午才能恢復正常通行。他們在現場設立了安全警戒線，確保所有工作人員的安全，同時提醒過往車輛減速慢行，保持安全距離，以免造成進一步的意外。