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加州迪士尼壞皇后入戲表演 被遊客飆罵「妳太邪惡了」

世界新聞網／輯
TikTok網友Serena Moran拍下一對夫妻在迪士尼樂園和扮演邪惡皇后的演員吵架，影片被網友瘋傳。翻攝Serena Moran TikTok(https://www.tiktok.com/@serenamoran/video/7419158300572273963)
TikTok網友Serena Moran拍下一對夫妻在迪士尼樂園和扮演邪惡皇后的演員吵架，影片被網友瘋傳。翻攝Serena Moran TikTok(https://www.tiktok.com/@serenamoran/video/7419158300572273963)

一對帶著小孩到加州迪士尼樂園遊玩的夫妻竟因為扮演白雪公主中「邪惡皇后」（Evil Queen）演得太好而對角色咆哮，飆罵角色「態度惡劣」，「邪惡皇后」也不甘示弱回擊，引來周圍民眾側目，一名女遊客將當時情況錄下並上傳社群平台，影片被網友瘋傳，目前已累積超過650萬次點閱。

每日郵報（Daily Mail）報導TikTok網友瑟琳娜（Serena Moran）上傳一支26秒的影片，內容為一對夫妻罵迪士尼樂園中的邪惡皇后「太邪惡」。

影片中一位女子和扮演白雪公主的演員合照，但瑟琳娜拍攝的重點不是這個，而是兩人身後的邪惡皇后；隨著瑟琳娜將鏡頭拉近，可以看到邪惡皇后正和一對推著嬰兒推車的夫妻爭執。

@serenamoran

Dont be weird like this pls

♬ original sound - Serena Moran

根據報導，推著嬰兒車的男子對邪惡皇后咆哮，指責「妳不是邪惡皇后，妳只是個醜怪」，邪惡皇后也不甘示弱回罵，質疑對方怎麼可以說她醜，並說該對夫妻用推車撞她。

報導指出，男子繼續罵邪惡皇后態度惡劣、醜陋，一旁的「白雪公主」上前拉住邪惡皇后的手，回嗆該對夫妻「你們才醜陋無比」後拉著邪惡皇后離開。

瑟琳娜在影片的貼文寫道，迪士尼樂園一對夫妻因為「邪惡皇后的邪惡」而對她發火，但那些只是迪士尼角色。

瑟琳娜的影片被網友瘋傳，很多人看完影片後稱讚邪惡皇后遇到瘋狂的遊客仍繼續入戲扮演，做好自己的工作。一名網友說，那些無法接受演員扮演角色時的表演的遊客就不應該去迪士尼，也有人說那名演員扮演的就是惡毒的邪惡皇后，不能理解怎麼會有人和一個入戲的演員吵架。

有網友笑說，那對夫妻應該先搞清楚迪士尼的文化、看過白雪公主的動畫再去樂園，也有人說邪惡皇后竟然要被她最討厭的白雪公主拯救，她應該感覺很差。

迪士尼 TikTok

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