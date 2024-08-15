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金山消防局長尼科爾森退休 官員歡送

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德(右)出席尼科爾森(左)的退休儀式。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德(右)出席尼科爾森(左)的退休儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德與諸多民選官員14日慶祝消防局長尼科爾森 (Jeanine Nicholson)，為消防局辛勤奉獻30年後退休

尼科爾森是舊金山消防局第26任消防隊長，業於紐約科爾蓋特大學，並於1994年加入舊金山消防局。她曾是市場南區和西增區的消防員、英格爾賽德和列治文的消防員護理人員、伯納爾高地的副隊長、金融區的隊長、日落區和華埠的營長。

 2019年5月6日，尼科爾森局長就任舊金山消防局第26任局長。她是消防局第一位公開的多元性別族群 LGBTQI 負責人。她於2024年7月26日以「不可預見的醫療問題」的原因，宣布將在8月底退休。

尼科爾森是一名乳腺癌倖存者，也是舊金山消防員癌症預防基金會的前董事會成員。

舊金山選民將在11月決定，是否將全市消防員的退休年齡從58歲提前至55歲。由於消防員經常接觸有毒煙霧、化學物品等原因，該職業有著較高的患癌症或死亡的風險，降低退休年齡被認為是保護消防員健康的舉措。

這項提議需要超過半數選民的通過。若被批准，在2012年1月6日受雇的消防員將有機會提前退休，享受更多福祉。

根據市議會展示的數據，2024年舊金山消防局約有1800個職位，其中有1600名為前線消防員。市議員司嘉怡說：「為舊金山服務的一生，不應該以癌症作鬥爭而結束。為了減少接觸致癌物和其他有害物質的機率，我們應該減少消防員的在崗時間。」

降低消防員退休年齡是城市為提高全體工人福祉所採取的措施之一，市議會還通過了另一項社會福祉基金，允許免除應急人員在職期間累計的學生貸款和工作相關的教育費用，適用於警察和消防部門的工作人員、護理人員、註冊護士以及911調度員等。

尼科爾森退休儀式在2街的消防局總部舉辦。（記者李怡╱攝影）
尼科爾森退休儀式在2街的消防局總部舉辦。（記者李怡╱攝影）

舊金山 退休 癌症

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