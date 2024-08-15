灣區可負擔房債券提案 突喊卡
一項價值200億元的全灣區可負擔住房債券提案，原定於今年11月選舉提出，但14日突然無預警地自選票撤回。支持人士稱此舉為一場「悲劇」，因為灣區仍掙扎於高昂的住房成本。
「舊金山紀事報」報導，民意調查顯示，民眾對新稅項提案的興趣減弱。同時，納稅人權益團體在法律考量方面表示反對，稱該提案在推出時出錯，因此，支持者撤回這項原本有助於建造或保存至少7萬間房屋的提案。
「灣區住房金融管理局」(Bay Area Housing Finance Authority)14日在一次特別會議、即撤回提案的最後期限，做出撤回提案的最後決定。不到兩個月前，董事會投票決定將這項灣區九縣提案稱為「地區4號提案」(Regional Measure 4)列入選票。
提案原本在灣區面臨加州州政府要求建造數萬間可負擔房屋之際提出。單單舊金山一個城市，就須於八年之內建造4萬6000間可負擔房屋。隨著各城市持續尋找足夠資金建造房屋，撤回提案將導致挑戰更為艱難，在舊金山，一間可負擔房屋售價可達100萬元，並且供不應求。
但是，有鑑於住房提案的爭議日益增加，當局最終改變決定，提案原是加州歷史上最大債券提案，並且推廣行之有年。
本月稍早，一群納稅人提出訴訟、稱選票語言具有誤導，部分原因是其錯誤表述償還債券的年度成本。上周，當局修正此一錯誤，指出53年內的每年還款成本、實際為9億1100萬元，而非先前所指的6億7000萬元。
住房債券提案的支持人士擔憂，民調結果不佳，不確定是否有能力影響選民，並且避免法律挑戰。「企業社區夥伴」(Enterprise Community Partners)團體共同主席賀德(Heather Hood)表示，對推動提案者來說，這是非常困難的一天，必須長遠考慮，為了保持真正戰鬥與得勝能力，必須撤回提案選票，對此深表遺憾。
這項債券提案最早可於2026年重返選票，屆時將與計畫中的灣區交通提案競爭。另一個潛在希望，是加州另一項「5號提案」(Proposition 5)，將授權債券所需門檻自三分之二降低至55%，若11月獲得批准，將有助於2026年灣區住房債券提案提出。
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