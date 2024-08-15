灣區可負擔房債券提案 突喊卡

一項價值200億元的全灣區可負擔住房債券提案無預警被撤回，退出11月選舉。(圖截取自電視畫面)

一項價值200億元的全灣區 可負擔住房債券 提案，原定於今年11月選舉提出，但14日突然無預警地自選票撤回。支持人士稱此舉為一場「悲劇」，因為灣區仍掙扎於高昂的住房成本。

「舊金山紀事報」報導，民意調查顯示，民眾對新稅項提案的興趣減弱。同時，納稅人權益團體在法律考量方面表示反對，稱該提案在推出時出錯，因此，支持者撤回這項原本有助於建造或保存至少7萬間房屋的提案。

「灣區住房金融管理局」(Bay Area Housing Finance Authority)14日在一次特別會議、即撤回提案的最後期限，做出撤回提案的最後決定。不到兩個月前，董事會投票決定將這項灣區九縣提案稱為「地區4號提案」(Regional Measure 4)列入選票。

提案原本在灣區面臨加州 州政府要求建造數萬間可負擔房屋之際提出。單單舊金山一個城市，就須於八年之內建造4萬6000間可負擔房屋。隨著各城市持續尋找足夠資金建造房屋，撤回提案將導致挑戰更為艱難，在舊金山，一間可負擔房屋售價可達100萬元，並且供不應求。

但是，有鑑於住房提案的爭議日益增加，當局最終改變決定，提案原是加州歷史上最大債券提案，並且推廣行之有年。

本月稍早，一群納稅人提出訴訟、稱選票語言具有誤導，部分原因是其錯誤表述償還債券的年度成本。上周，當局修正此一錯誤，指出53年內的每年還款成本、實際為9億1100萬元，而非先前所指的6億7000萬元。

住房債券提案的支持人士擔憂，民調結果不佳，不確定是否有能力影響選民，並且避免法律挑戰。「企業社區夥伴」(Enterprise Community Partners)團體共同主席賀德(Heather Hood)表示，對推動提案者來說，這是非常困難的一天，必須長遠考慮，為了保持真正戰鬥與得勝能力，必須撤回提案選票，對此深表遺憾。

這項債券提案最早可於2026年重返選票，屆時將與計畫中的灣區交通提案競爭。另一個潛在希望，是加州另一項「5號提案」(Proposition 5)，將授權債券所需門檻自三分之二降低至55%，若11月獲得批准，將有助於2026年灣區住房債券提案提出。