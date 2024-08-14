加州眾議員楊馳馬提案 促建戒癮無毒住房

楊馳馬提案，要求州府資助無毒戒癮場所和住房。（本報檔案照）

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）13日提出AB 2893議案，倡議將高達10%的州住房資金用在給戒毒成功者提供無毒住房(drug-free housing)，以讓戒毒者有選擇清醒居住（sober living）的權利。

加州目前不為剛從毒癮中康復的人提供無毒住房資金。2016年，加州通過了「住房優先」法案，確保所有無家可歸政策都優先考慮為人們提供住房，而無需對信用、收入、犯罪背景或清醒程度提出任何要求。這導致禁止州政府為清醒住房提供資金，而建造了以減少傷害為重點的支持性住房，允許在其場所內使用一些毒品 。

楊馳馬要求州府資助免毒品（Drug-free，指無法接觸到非法毒品）的戒癮場所和無毒住房。這項法案關注遊民中戒癮者的住房問題。

楊馳馬表示，他提出的議案中，「免毒品的戒癮場所和無毒住房」這類特殊住房，可以幫助人們從芬太尼或海洛因等致命藥物中恢復過來。該法案將允許加州的資金用於毒癮康復，並且是在無毒品的模式中康復。在這種模式下，戒癮者將無法使用毒品，最終達到完全戒除的狀態。

來自救世軍的舊金山 無家可歸者救援計畫副主任佛萊契（Destiny Fletch）表示，毒癮仍然是無家者嚴峻挑戰，而過量死亡困擾著舊金山的支持性住房場所。因此，無法接觸到非法毒品的康復住房，是戒癮者實現永久改變的關鍵因素，將為他們創造一個一同努力戒癮的社區：「可以想像，如果一個社區都朝著實現清醒和獨立的相同目標而努力，將會產生巨大的正面影響。」

支持者認為，戒毒住房的缺乏，可能使戒毒者面臨更高的吸毒過量和再次無家可歸的風險。無毒住房為租戶提供了遠離毒品的安全環境，並為尋求或保持清醒的人創造了相互支持的社區，為他們的康復之旅提支持，避免再次陷入無家可歸的境地。