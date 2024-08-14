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19%→43% 布里德亞裔選民支持度升高

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山紀事報最新民調結果顯示，與2月時相比，市長布里德的亞裔選民支持度有所提高。（美聯社）
舊金山紀事報最新民調結果顯示，與2月時相比，市長布里德的亞裔選民支持度有所提高。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）進行的最新民調顯示，市長布里德（London Breed）在亞裔選民中的支持度有所提高。

紀事報的最新民調發現，與2月時相比，布里德的亞裔選民支持度明顯提高。2月民調顯示，布里德的各族裔選民支持度以亞裔為最低，八成亞裔選民不認同她的工作表現。只有19%的亞裔認同她，而且只有一成的亞裔願意將她列為市長候選人的首選。

這項於7月31日到8月5日進行的民調共有804位潛在選民受訪，23%是亞裔，其中華裔占了14%。結果顯示，亞裔選民對布里德的支持度上升到43%，與整體選民的支持度相當。

亞裔政治專家和維權者表示，布里德的亞裔選民支持度提高，可能是因為她在公共安全、毒品危機和遊民問題上採取了較積極的作法。布里德支持的對領取福利者進行藥物篩檢和擴大警察執法權力的法案，今年3月選舉時獲得選民投票通過，過去幾個月，她也提高分貝大聲呼籲掃蕩遊民營地。

華裔民主黨協進會（Chinese American Democratic Club）主席招霞（Josephine Zhao）在回應民調結果時表示，她認為布里德的民意支持度上升是因為她加強了公共安全措施。

招霞說：「她經常發布訊息，說明她如何與舊金山警局合作、賦予他們更多執法權力，並支持警局預算，以增加和留住警員。我認為，這些都是人們希望聽到的訊息。」

和其他主要市長候選人一樣，布里德一直在努力爭取亞裔社區的選票。今年稍早，布里德宣布爭取中國大熊貓進駐舊金山動物園，這項提議獲得了當地華裔人士的大力支持；在商家和社區人士的反對下，布里德今年2月放棄了在華埠成立舊金山第一個「清醒住房」（sober housing）的計畫，最近還要求舊金山市交通局取消在華埠設置單車道的計畫。

紀事報表示，布里德在亞裔選民心目中地位的提高，也反映在一般選民對她的支持度上，顯示人們舊金山現況的看法轉趨樂觀。

儘管布里德的亞裔選民支持度有所提高，但民調發現亞裔群體的支持立場不一，說明亞裔選民今年11月的投票可能出現分歧。

亞裔 民調 舊金山

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