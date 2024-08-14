金山政壇新星雅各布被控強姦 改居家拘留

雅各布曾被喻為舊金山政壇一顆冉冉升起的新星，但最近被指控涉嫌強姦。(取自雅各布臉書）

舊金山 高等法院13日裁定，舊金山米慎區前政治活動家雅各布（Jon Jacobo）將從獄中釋放，並處以居家拘留，等待他性侵指控的庭審。

法官懷恩（Kenneth Wine）要求雅各布除看病外必須待在家中，並交出護照、不得飲酒，禁止與指控其有強姦行為的女子有任何接觸。

舊金山紀事報稱，雅各布曾是舊金山政壇冉冉升起的新星，曾在可負擔房非營利組織TODCO集團擔任高管，並擔任前市議員金貞妍（Jane Kim）的助理。他還曾在建築檢察委員會任職。但在上周，雅各布被指控強姦罪、強行口交罪、性毆打、和家庭暴力罪。

雅各布對所有指控均不認罪。

原告佩里戈（Sasha Perigo）是一名住房權利倡導者。她在2021年公開指控雅各布，稱雅各布在她參觀其在米慎區的公寓時，強吻並強姦了她。

在一份聲明中，檢察官表示，證據來自於多名曾遭其性侵的受害者。今年4月，曾有三名身分不明的女子向警方報案，指控雅各布對其實施了性侵犯和家庭暴力。

雅各布的辯護律師阿瓦洛茲（Martina Avaloz）在法庭上表示，雅各布不會對社區構成威脅。「真相將公佈於眾，他是無辜的。」