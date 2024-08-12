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洛杉磯規模4.4地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

編譯盧思綸／即時報導
洛杉磯當地時間12日發生規模4.4極淺層地震，ESPN女主播驚慌畫面被直播放送。(取自ESPN影音畫面)
洛杉磯當地時間12日發生規模4.4極淺層地震，ESPN女主播驚慌畫面被直播放送。(取自ESPN影音畫面)

洛杉磯時報報導，洛杉磯當地時間12日下午12時20分，發生芮氏規模4.4極淺層地震，南加州地區普遍有感，目前尚未傳出人員傷亡或基礎設施重大損壞；事發當下美國體育運動電視台ESPN直播放送攝影棚劇烈晃動畫面，只見女主播晃到站不穩，鏡頭更劇烈晃動13秒。

美國地質調查局（UGSG）指出，本次地震震央位於市中心東北部高原公園（Highland Park）附近，震源深度僅12.1 公里，後續分別又發生2起規模1.7與1.3餘震，當局提醒未來仍可能有餘震，民眾應提前做好準備。

美國地質調查局地震學家赫夫（Susan Hough）引述加州理工學院（Caltech）地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這次地震的位置與1987年惠蒂爾峽（Whittier Narrows ）5.9地震在同一個整體斷層帶，但未來1周發生規模5.0或以上餘震可能性不到10%。1987年地震造成8人死亡及3.58億美元損失。

另外，洛杉磯東區今年6月才連續發生3起地震，這次東北區再發生規模4.4極淺層地震，也引發各界高度關注。

地震 洛杉磯 加州

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