我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

華裔張珉競選金山學委 盼用管理經驗解決財政危機

記者劉先進 / 舊金山報導
非營利機構華裔執行長張珉，正在競選舊金山學委。（張珉供圖）
非營利機構華裔執行長張珉，正在競選舊金山學委。（張珉供圖）

舊金山學委候選人、非營利機構華裔執行長張珉（Min Chang）2日說，希望利用自己的管理經驗，開源節流，降低學區的行政費用等直接和間接成本，從聯邦、州到地方層面透過撥款、債券等方式增加收入，應對學區數億的財政危機，盡量避免關閉學校。

58歲的張珉，掌管金山規模超過600人的非營利機構，工作是提供家居護理服務。她父母祖籍中國東北，移民台灣後生下她和弟弟。因為父親的工作關係，年幼的她，跟著全家去到非洲，六歲時再移民來美。從小遊歷廣泛，她精通英文、國語和法語。她有兩個女兒，一個從事新聞，一個擔任律師。

張珉說，決定競選有兩個原因，首先，她小時移民來美，不會說一句英文，小學到高中都在公立學校度過，「公校塑造了我的未來。」其次，她有管理企業的經驗，知道如何做對事情，「如今學區面臨的財政危機，也是一個轉機。好像企業面臨如何改變業務、扭虧為盈。」

根據紀事報等媒體報導，學區預算12億，財政赤字4.2億，隨著學生登記人數大量流失，學校將面臨關閉。

張珉認為，過去兩年，加州安排專人監管面臨嚴重預算赤字的金山學區，如果學區不能解決赤字問題，州政府可能全面介入、接手管理，社區、家長的意見和建議將被剝奪。但解決財政危機，並非不可能的任務，關閉學校不是唯一的解決辦法。如果必須合併學校，就要以負責任的態度執行，並聽取教育工作者、家庭的意見。

張珉認為，學區要採取開源節流的方法，應對財政赤字問題。她查看數據，發現一個奇怪的現象，學生入學率多年下降，但行政費用不斷增加。這說明學區組織龐大、管理成本太高，要考慮減少直接成本。

張珉說，降低成本是短期策略，還要思考長期規畫。目前，公立學校通常不是大多數家庭的首選學校，家長可能送孩子去私校或特許學校。學區需要重新審視課程設置，使其更加強大，恢復核心課程。並用節省成本的資金，修復學校公共設施。提供給教師職業發展道路，留住優秀教師，從長期看，也能增加公校競爭力，提高入學率。

在增加收入方面，張珉建議，考慮聯邦、州和地方三個層次，尋求更多撥款和債券。「每個縣每名學生都能從州府拿到撥款，但舊金山平均撥款1200元，只是中等水準，有增長的空間。」

學區 移民 預算

上一則

表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時

下一則

8月3日財富論壇 金山估值官郭華健釋疑

延伸閱讀

庫比蒂諾農夫市場更名再出發 時間、地點都不變

庫比蒂諾農夫市場更名再出發 時間、地點都不變
金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例

金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例
揪團享好康 阮昭雄鼓勵申辦i僑卡

揪團享好康 阮昭雄鼓勵申辦i僑卡
Saratoga 頂級豪宅出售 寬廣露台 無敵美景優良學區 交通方便 開價588萬元

Saratoga 頂級豪宅出售 寬廣露台 無敵美景優良學區 交通方便 開價588萬元
曾陷二戰南韓徵工爭議 日本佐渡金山入選世遺

曾陷二戰南韓徵工爭議 日本佐渡金山入選世遺

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格