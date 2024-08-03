華裔張珉競選金山學委 盼用管理經驗解決財政危機

非營利機構華裔執行長張珉，正在競選舊金山學委。（張珉供圖）

舊金山學委候選人、非營利機構華裔執行長張珉（Min Chang）2日說，希望利用自己的管理經驗，開源節流，降低學區 的行政費用等直接和間接成本，從聯邦、州到地方層面透過撥款、債券等方式增加收入，應對學區數億的財政危機，盡量避免關閉學校。

58歲的張珉，掌管金山規模超過600人的非營利機構，工作是提供家居護理服務。她父母祖籍中國東北，移民 台灣後生下她和弟弟。因為父親的工作關係，年幼的她，跟著全家去到非洲，六歲時再移民來美。從小遊歷廣泛，她精通英文、國語和法語。她有兩個女兒，一個從事新聞，一個擔任律師。

張珉說，決定競選有兩個原因，首先，她小時移民來美，不會說一句英文，小學到高中都在公立學校度過，「公校塑造了我的未來。」其次，她有管理企業的經驗，知道如何做對事情，「如今學區面臨的財政危機，也是一個轉機。好像企業面臨如何改變業務、扭虧為盈。」

根據紀事報等媒體報導，學區預算 12億，財政赤字4.2億，隨著學生登記人數大量流失，學校將面臨關閉。

張珉認為，過去兩年，加州安排專人監管面臨嚴重預算赤字的金山學區，如果學區不能解決赤字問題，州政府可能全面介入、接手管理，社區、家長的意見和建議將被剝奪。但解決財政危機，並非不可能的任務，關閉學校不是唯一的解決辦法。如果必須合併學校，就要以負責任的態度執行，並聽取教育工作者、家庭的意見。

張珉認為，學區要採取開源節流的方法，應對財政赤字問題。她查看數據，發現一個奇怪的現象，學生入學率多年下降，但行政費用不斷增加。這說明學區組織龐大、管理成本太高，要考慮減少直接成本。

張珉說，降低成本是短期策略，還要思考長期規畫。目前，公立學校通常不是大多數家庭的首選學校，家長可能送孩子去私校或特許學校。學區需要重新審視課程設置，使其更加強大，恢復核心課程。並用節省成本的資金，修復學校公共設施。提供給教師職業發展道路，留住優秀教師，從長期看，也能增加公校競爭力，提高入學率。

在增加收入方面，張珉建議，考慮聯邦、州和地方三個層次，尋求更多撥款和債券。「每個縣每名學生都能從州府拿到撥款，但舊金山平均撥款1200元，只是中等水準，有增長的空間。」