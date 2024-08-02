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金山減少外來遊民 優先提供返鄉援助

記者李怡／舊金山報導
工務局人員正在清理無家者帳篷作業。（受訪者供圖）
工務局人員正在清理無家者帳篷作業。（受訪者供圖）

舊金山市長布里德 (London N. Breed)8月1日發布了「返鄉Journey Home」行政命令，要求所有市府部門和工作人員，在為無家者提供任何服務(包括住房和庇護所)之前，優先考慮買大巴車票等出城服務，並對接受服務者建立有效的數據追蹤系統，以確保無家者返鄉。此舉是因舊金山目前來自外地的無家者居多。

需要遵守指令的部門包括無家可歸和支持性住房局(HSH)、公共服務局(HSA) 和公共衛生局(DPH)。政令的具體內容，要求所有直接與無家可歸者接觸的市府與合約工，在提供任何其他市政服務(包括住房和庇護所)之前，先提供市政出城援助計畫。要求向急救人員(包括警察、消防員和護理人員)提供講義，包括提供有關市政府的出城搬遷服務的資訊和聯絡電話。還將建立一個追蹤系統，發布遊民已返鄉的有效數據。

據市長辦公室數據了解，從其他州或加州其他縣搬到舊金山的無家者人數，從2019年的28%增加到了今年的40%。在舊金山居住了10年以上的無家者人數，從2019年的43%下降到14%。

布里德說，舊金山在安置長期無家者方面取得了重大進展。但通過數據發現，來自外地的無家者人數增加。當天的行政命令，就是確保城市各部門，用好市府的出城計畫，來應對外地無家者日益增長的趨勢。

據了解，除了巴士票外，返鄉計畫還提供現金援助、機票和搬遷協助。此次的返鄉計畫，是把舊金山早前的多個「歸途」服務計畫合併在一起執行。例如從2005年實施的「歸途 Homeward Bound」計畫，單人成本僅為400元，對比城市建造一處可負擔住房單元高達120萬元的高昂造價，擴大歸途項目成為合理的選擇。

在城市庇護所或永久性支持性住房內居住的遊民都可申請「返鄉Journey Home」計畫，。市府工作人員會提前聯繫參與者的家人，為他們購買車票和餐食，然後開車將其送到越灣交通中心(Transbay Transit Center)離開。

據了解，舊金山一直實施的返鄉計畫，2005年啟動以來，超過1.3萬名無家可歸者離開了舊金山街頭，回到家人身邊。 後續的調查也顯示，約60%的參與者仍與家人住在一起。但從2020年開始，參與計畫的人數下降到447人，2021年僅271人。

之前選擇參與返鄉計畫的參與者通常住在加州境內，對於這樣短距離歸途的情況，成本只需要不到200元。 支持者認為這是雙贏的局面，既加強了對參與者的支持，也節省了社會服務成本。

布里德（右一）親臨清理無家者帳篷作業。（受訪者供圖）
布里德（右一）親臨清理無家者帳篷作業。（受訪者供圖）

舊金山 庇護 加州

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