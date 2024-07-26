無人機、空中車…山景城秀新創科技

Nuro公司展示了自己的小型無人駕駛汽車。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城第九屆科技展日前揭幕。來自航太 總署（NASA）和三家本地航空科技公司的執行層齊聚，討論無人航空技術的未來，議題涵蓋無人機送貨到自動駕駛空中出租車等內容。25日有本地多家科技公司在市政廳廣場展示他們的科技產品。

年度科技展旨在推介本地正在發生的新創項目。市長蕭華特（Pat Showalter）在表示：「山景城是新創科技的震中。這些近在眼前的科技令人震驚。」

24日會議有四位主講，每一位都就各自公司在航空領域的工作發言。Matternet公司負責人介紹了自動駕駛無人機如何更加快捷環保地投遞包裹。該公司成立於2017年，已經成功地幫助了瑞士的醫院在急診室和化驗室之間遞送血樣，提高了遞送效率和病人服務水平。公司最近宣布在山景城利用無人機遞送藥物和食品的計畫。

Matternet公司的自動駕駛無人機可以更加快捷環保地投遞包裹。（記者徐蓓蓓╱攝影）

Wisk公司主業是自動駕駛空中計程車。公司代表提格（Jim Tighe）表示：「我們希望成為移動領域的未來。就像今天你可以打Uber或者Lyft到機場，能夠搭乘空中計程車去機場是不是很棒？」他的公司已經完成1700次試飛，多數沒有機師或機組人員操控。目前已經在發展第六代產品。

Reliable Robotics的羅斯（Robert Rose）講述為現有飛行器增添自動駕駛功能的研究，目前已經成功在無人駕駛狀況下飛行過一架貨機。來自航太總署的里歐斯（Joseph Rios）則討論了無人飛行器交通管理系統方面的探究。他透露航太署目前正在研究可以允許小型無人機運營的系統，相比大型飛行器，這類系統的進展要快很多。