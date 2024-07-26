暖線10年只獲3000元 華裔精神健康聯盟盼官方伸援

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（中），時常為華裔心理健康問題發聲。（記者劉先進╱攝影）

白宮亞太裔心理健康 會議（White House AA and NHPI Mental Health Convening）24日舉行。來自灣區的多個亞裔組織望聯邦政府層面在資金、語言管道等資源方面提供幫助，緩解亞太裔社區精神健康問題。美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）說，開通為華裔社區緩解心理健康危機的暖線（Warmline）10年，只拿到政府公共撥款3000元。其他資金都是靠組織四處籌集私人捐贈，希望政府有更多撥款和幫助。

此次會議，聯邦高級官員、社區領袖、心理健康專業人士和社區組織雲集。包括，白宮國內政策委員會負責種族正義與公平事務的總統副助理帕特森（Kylie Patterson），白宮總統副助理、幕僚長、亞太裔社區高級聯絡員守成（Erika Moritsugu），白宮公共參與辦公室高級顧問水谷（Kota Mizutani），美國衛生與公眾服務部助理部長勒文（Rachel L. Levine），白宮亞太裔倡議（WHIAANHPI）執行總監凱爾（Krystal Ka'ai）等出席。

勒文說，不同的人群和社區在獲得護理方面經歷了許多健康差異和挑戰。亞太裔社區，出現較高的自殺未遂率和較低的心理健康狀況率，如抑鬱症和成年人健康。他強調要努力實現健康公平，消除不平等現象，消除健康和醫療保健方面的差距，包括心理健康、心理保健，進而改善健康狀況。他還提及組織自殺和危機的熱線電話988，能提供中文等多種語言服務。

白宮亞太裔島民心理健康會議24日舉行。（記者劉先進╱翻攝）

彭一玲說，精神健康服務資源在華裔社區嚴重不足。美國華裔精神健康聯盟在2014年就創立暖線1 (800) 881-8502，接線服務一周七天，從早上9時到晚上9時，受過訓練的30個員工和義工提供危機干預，並轉介相應資源。但目前收到的政府撥款只有3000元，其他資金都需要四處籌集私人捐贈。

她指出，患者得不到有效管道治療，不僅耽誤病情，甚至釀成悲劇。比如，造成半月灣槍擊慘案的兇手趙春力（音譯，Chunli Zhao），患有嚴重的精神疾病。但由於不懂英語，他不知道如何服藥。由於治療不足，他的病情在慘案發生前的幾年裡一直沒有得到很好控制。「這當然不能為他的行為開脫，但也說明社區非常需要針對精神健康疾病進行預防和早期干預，以避免此類悲劇的發生。」

屋崙亞健社（AHS）執行長Julia Liou說，有時，報銷工具與能力和資源之間也存在錯位。例如，在加州，州政府已經擴大了對雙親服務進行補償報銷的機會。將父母或照料者和兒童作為雙親一起提供服務，是一種以家庭幸福為目標的治療方式，是支持兒童健康發展和心理健康的機制。