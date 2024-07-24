加州槍枝店遭「鑿壁取槍」 超過50支手槍迅速被偷

加州一間槍枝店被竊賊在牆上開洞後闖入偷了超過50支手槍。(翻攝KCRA 3 新聞 YouTube頻道 )

加州 一間槍枝店22日遭竊，竊賊在深夜時在槍枝店牆壁鑿開一個洞，接著進到店內偷了超過50支槍手後離開；聯邦執法機構和當地警方正全力追查嫌犯中。

KCRA 3報導，這起竊案發生在位於加州紐卡索（Newcastle）單排商店街的山麓槍枝店（Foothill Firearms）。

普萊瑟郡警方表示，這名竊賊在22日午夜1點20分時來到槍枝店外，花不到三小時就在店家牆壁上挖出一個洞，在約4點時進到店內，接著開始搜刮店內槍枝放入兩個行李袋中，偷完之後乘車離開。

警方表示，竊賊沒有偷任何子彈，犯案過程都被店內監視器拍下，但警方沒有透露嫌犯特徵或所開的車子型號。

嫌犯離開槍枝店時觸發店內警報，警方因此接到報案並趕到現場。

店家向警方表示，店內設有17支監視器，希望有助於執法單位調查，店家在22日上午也趕緊找人修補和加強牆面，希望這樣的竊案不會再發生。

普萊瑟郡警察局發言人索維亞爾（Elise Soviar）表示，這是一項艱困的調查，因為嫌犯在深夜時分犯案，周遭沒有任何目擊者，他們只能從所有監視器畫面尋找蛛絲馬跡。

警方表示，所有失竊的槍枝都已完成登記註冊，如果有人被發現使用任何一把就會被鎖定和竊案相關。