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紐森為何堅持力挺拜登 CalMatters：爭取未來總統提名

編譯廖宜怡／綜合報導
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）

儘管愈來愈多民主黨人認為拜登無法贏得選戰，應該退選，加州州長紐森（Gavin Newsom）並未改變立場，仍堅定支持拜登。CalMatters表示，紐森此舉將有助提升他未來的政治前途。

上周被哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞記者科斯塔（Robert Costa）問到是否收到取代拜登成為民主黨總統候選人的呼籲時，紐森表示，他處理這些簡訊和電子郵件的方式是「刪除、刪除再刪除」。紐森強調：「我百分之百支持總統，沒有灰色地帶。」

向拜登表忠誠 表現團隊精神

CalMatters表示，紐森在拜登6月27日辯論失敗後發出這個訊息，讓他在目前混亂的局面中，成為拜登最有力的代言人，也讓他與拜登的關係比所有尚未浮出檯面的民主黨可能人選更緊密。

政治策士表示，紐森的姿態十分謹慎，沒有對拜登是否應該退選進行影響，無論拜登是決定退選，還是在11月敗選，紐森也會因為被視為具有團隊精神而受益。除了透過積極為拜登造勢提高自己的形象之外，紐森的忠誠還可能為他贏得黨內權力人士的青睞。如果紐森未來決定出馬爭取民主黨總統候選人的提名，這些黨內人士將有助提高他出線的機會。

不過，紐森一名曾多次公開否認紐森有意參選總統的發言人表示，紐森大力支持拜登競選總統並不涉及任何策略。

CalMatters指出，在多名被視為可能是2028年民主黨潛在總統候選人的政治人物中，除了副總統賀錦麗之外，沒有人比紐森更受到矚目，支持拜登的立場也沒有人表現得比紐森更堅定。

紐森在國慶日周末代表拜登訪問密西根州、賓州和新罕布夏州時告訴媒體，呼籲拜登退選「於事無補」，而且他毫不懷疑拜登的認知能力。他說：「與其束手就擒，我選擇挺身而出、繼續戰鬥。」

策略師認為，身為美國最大民主黨州的州長，紐森選擇的道路回報遠大於風險。

紐森爭取人脈 向建制派交心

曾參與柯林頓首次總統競選活動的政治顧問盧（Catherine Lew）表示，鑑於紐森從政時間相對較短，以及他在包括同性婚姻等問題上令建制派不安的歷史，他必須向民主黨人進一步證明自己，而為拜登披荊斬棘將有助於他獲得建制派的青睞，建立起未來競選時所需的背書、籌款和人脈資源的關係。盧說：「州長顯然有長遠的考量。」

曾為柯林頓1996年競選連任和彭博（Michael Bloomberg）2020年競選總統時負責加州宣傳工作的麥克林（Hilary McLean）表示，成為拜登頭號代言人傳達給公眾的訊息是：紐森是帶領美國民主黨前進的重要人物。

曾任前總統歐巴馬競選顧問的羅德里格茲（Matt Rodriguez）表示，紐森若加入勸退行列，將使他看起來「軟弱無能」，尤其是如果拜登最終能順利完成競選活動的話；如果拜登僥倖贏得第二個任期，堅定支持拜登的紐森將被視為英雄。

羅德里格茲說：「要有手段，才敢冒險。」

紐森 拜登 民主黨

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