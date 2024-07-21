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支持聖華金縣小企業 消費回饋200元

記者江碩涵／綜合報導
為了刺激消費，聖華金縣推出一個名為「Shop San Joaquin」方案支持聖華金縣小企業。（電視新聞截圖）
為了刺激消費，聖華金縣推出一個名為「Shop San Joaquin」方案支持聖華金縣小企業。（電視新聞截圖）

根據KCRA 3報導，為了刺激消費，近來聖華金縣（San Joaquin County）就業和經濟發展部推出一個名為「Shop San Joaquin」方案支持聖華金縣小企業，只要在當地被列為名單的店家內消費50元，並上傳到網站，最高可以獲得100%的現金回饋，一整年下來最高可獲得200元，不限當地居民，只要在當地消費即可。

聖華金是中谷地區重要的農業大縣，位於舊金山灣區以東，以580高速公路通往灣區，以往以農業、觀光為主，近年來因為灣區房價高漲，許多家庭搬遷至聖華金縣，曲萊賽（Tracy ）等地都有大批新建案。而聖華金較受灣區華人注意的是，當地有許多觀光農場，每逢春、夏季就能吸引許多灣區家庭前往享受採果樂趣，冬季山上又有雪場，時常可在聖華金縣參加觀光休閒活動。

聖華金縣就業和經濟發展部副主任史妮達（Nicole Snyder）接受KCRA 3採訪時表示，目的是為了鼓勵消費者在當地購物，並支持當時受到疫情影響衝擊的店家，目前參與此活動的店家有1625家，這些店家都是符合企業員工人數低於500人，並從事食品和飲料、旅館或零售業等為主。

她表示，消費者不需要是聖華金當地居民，只要在聖華金消費即可。主要方式如下：

一、在Google Play或App Store下載免費的「Open Rewards：Shop Local」這個應用程式。

二、註冊好後，前往應用程式中列出的當地餐廳或零售商並花費50元，請直接照常付費給店家。

三、消費完請將收據上傳到「Open Rewards：Shop Local」應用程式內的Shop San Joaquin這個選項。

四、收據經過審核批准後，就可以在帳戶中獲得100%現金回饋獎勵，之後可以用來在其他地方消費，如同現金使用，每筆交易的獎勵上限為50元，2024年每人的獎勵總額為200元。

史妮達說，主要是因為零售業和飯店旅遊業的經濟至今還未完全復甦，這項計畫目的就是刺激消費，並透過報銷模式，增加更多經濟循環，也能讓消費者消費得開心、店家受益。這項獎勵消費計畫總預算案100萬元，來自於後新冠疫情救濟金預算。

根據美國商務部統計，美國6月零售額持平，基本趨勢強勁，可能提振第2季經濟成長預期，人口普查局表示，繼5月零售額上修至成長0.3%後，上個月零售額持平。經濟學家先前預測，未經通膨進行調整的商品零售銷售將下降0.3%；5月零售銷售額原值為成長0.1%。

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