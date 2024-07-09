加州男酒吧結帳出現100%小費選項 網友批是店家花招

酒吧示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

加州 男子克林（Gordon Kling）日前到聖地牙哥 一間酒吧消費，結帳時驚訝地發現小費選項中竟包含支付100%的小費，他將帳單拍下放到網路上引發討論，有網友認為酒吧的作法很奸詐，可能會讓喝醉的顧客以為那是支付全額帳單的意思而按下。

每日郵報（Daily Mail）報導，克林日前到加州聖地牙哥海洋海灘（Ocean Beach）的Catalina酒吧，消費金額為24.50美元。

克林說，結帳時在小費項目出現支付「100%小費」的選項，他認為這很奇怪，並將畫面拍下放到社群媒體X，引發網友討論。

根據克林拍的照片，他當天在酒吧付小費的選項包括支付20%、25%、50%和100%的小費。

加州男子克林拍下他在聖地牙哥一間酒吧支付帳單的畫面，在付小費的選項中出現了100%的選擇，讓他感到不可思議。(翻攝Gordon Kling X )

有網友看到克林拍的照片後，認為這是酒吧欺騙顧客的手段，因為可能有喝醉的客人誤以為那是支付全額帳單的選項而按下去；一名網友留言表示，一定曾有支付100%小費的顧客認為那是帳單全額，完全不自知被酒吧誤導了。

克林回覆網友留言表示，那就是他拍照的原因，他說他結帳時喝得很醉，以為那是支付全額的按鈕，他隔天早上再度檢視照片時，完全不敢相信眼睛看到的數字。

有網友氣憤地說，他認為聖地牙哥海洋海灘和太平洋海灘 （Pacific Beach）很多酒吧都把喝醉的客人當成獵物，也有人認為克林分享的該間酒吧就是靠客人誤按賺更多錢，另一位網友說店家不該依靠客人讓員工賺取足夠生活的薪水，小費文化已經太超過了。

網站talker research的調查結果顯示，越來越多美國人因為罪惡感和莫名的壓力而支付小費，每年因為罪惡感支付的小費比願意支付的金額多出453美元；有民眾表示一個月非出於自願而付的小費平均為37.8美元，因為若不支付的話他們會感到內疚。