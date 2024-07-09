聖縣首座公園慶百年 舉辦森林尋寶

早期公園成立之初，民眾在Stevens Creek 水庫旁釣魚休憩。（聖縣公園處提供）

聖他克拉拉縣公園處(Santa Clara County Parks & Recreation Department)為慶祝縣內第一個公園Stevens Creek County Park 成立100周年，安排「森林步道尋寶集點」活動，邀請民眾尋幽訪勝縣內12個公園的13條健行路線，在健行途中尋找公園處設定的拍照任務，每個任務皆有不同點數可以累積，獲得100點數即可兌換紀念獎品，鼓勵民眾出門探索縣內美麗的自然景致。

聖他克拉拉縣公園處總監Don Rocha 表示，聖他克拉拉縣在一百年前獲得了一塊鄰近庫比蒂諾市的400英畝土地，這就是Stevens Creek County Park，同時也是縣內第一個納入服務系統的土地，自此提供居民在良好保護下的公園內娛樂，健行、釣魚 、賞鳥等各種愛好活動，將土地無償開放給民眾娛樂使用，成為公園處服務理念的先驅。

Don Rocha還說到，自從Stevens Creek County Park建立後，縣府持續擴大服務，並在1956年成立公園處，提供自然環境，到目前為止縣內有28個公園，超過5萬2000英畝土地，居民在公園內有各種愛好活動的實行，從簡單的健行活動到結合學校的自然校外教育，不同的機會與方式讓人們與大自然連結。回顧這一百年的公園歷史，是非常令人驚喜的，也期待下一個一百周年。

「森林步道尋寶集點」活動時間到7月30日，參與民眾須從活動官網下載集點表格，在活動安排的12個公園的13條健行路線，將公園入口處、園內建築、設施、野生動物等拍攝下來，每個項目有不同的點數可累積，收集一百點後上傳拍攝照片與集點表格到活動官網parks.sccgov.org/HikeThe100，可兌換紀念T恤或頭巾。