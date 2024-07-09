我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

聖縣首座公園慶百年 舉辦森林尋寶

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
早期公園成立之初，民眾在Stevens Creek 水庫旁釣魚休憩。（聖縣公園處提供）
早期公園成立之初，民眾在Stevens Creek 水庫旁釣魚休憩。（聖縣公園處提供）

聖他克拉拉縣公園處(Santa Clara County Parks & Recreation Department)為慶祝縣內第一個公園Stevens Creek County Park 成立100周年，安排「森林步道尋寶集點」活動，邀請民眾尋幽訪勝縣內12個公園的13條健行路線，在健行途中尋找公園處設定的拍照任務，每個任務皆有不同點數可以累積，獲得100點數即可兌換紀念獎品，鼓勵民眾出門探索縣內美麗的自然景致。

聖他克拉拉縣公園處總監Don Rocha 表示，聖他克拉拉縣在一百年前獲得了一塊鄰近庫比蒂諾市的400英畝土地，這就是Stevens Creek County Park，同時也是縣內第一個納入服務系統的土地，自此提供居民在良好保護下的公園內娛樂，健行、釣魚、賞鳥等各種愛好活動，將土地無償開放給民眾娛樂使用，成為公園處服務理念的先驅。

Don Rocha還說到，自從Stevens Creek County Park建立後，縣府持續擴大服務，並在1956年成立公園處，提供自然環境，到目前為止縣內有28個公園，超過5萬2000英畝土地，居民在公園內有各種愛好活動的實行，從簡單的健行活動到結合學校的自然校外教育，不同的機會與方式讓人們與大自然連結。回顧這一百年的公園歷史，是非常令人驚喜的，也期待下一個一百周年。

「森林步道尋寶集點」活動時間到7月30日，參與民眾須從活動官網下載集點表格，在活動安排的12個公園的13條健行路線，將公園入口處、園內建築、設施、野生動物等拍攝下來，每個項目有不同的點數可累積，收集一百點後上傳拍攝照片與集點表格到活動官網parks.sccgov.org/HikeThe100，可兌換紀念T恤或頭巾。

公園處提醒民眾，活動主旨為寓教於樂，所有參與者必須在公園入口標誌前拍照；請勿為拍攝野生動物而追趕動物，拍攝時請與野生動物保持距離；保持在健行步道上行走，請勿脫離規劃路徑；遇到不確定的植物時，最好不要觸摸，有可能是毒橡或有刺的植物；集點照片僅需要拍攝目標物，無須自拍即可收集點數。

現今Stevens Creek County Park內風景，湖景與山景相呼應。...
現今Stevens Creek County Park內風景，湖景與山景相呼應。（聖縣公園處提供）
早期Stevens Creek County Park成立時的風景紀錄照片。（聖...
早期Stevens Creek County Park成立時的風景紀錄照片。（聖縣公園處提供）
「森林步道尋寶集點」活動，讓民眾在健行同時，拍攝集點標的物。（聖縣公園處提供）
「森林步道尋寶集點」活動，讓民眾在健行同時，拍攝集點標的物。（聖縣公園處提供）

釣魚

上一則

13條健行步道 各擁自然奇景

下一則

致癌成分疑超標 Costco嬰兒濕紙巾遭集體訴訟

延伸閱讀

藍再揭鄭文燦3弊案 酸點石成金

藍再揭鄭文燦3弊案 酸點石成金
張善政：爭議土地鄭讓業者自辦重劃 作法罕見

張善政：爭議土地鄭讓業者自辦重劃 作法罕見
盜刷信用卡 2燃油竊賊被告

盜刷信用卡 2燃油竊賊被告
加州女夏威夷土地遭他人蓋房 纏訟多年終將拆除

加州女夏威夷土地遭他人蓋房 纏訟多年終將拆除
聖他克拉拉縣超Q移動圖書車 開放免費申請

聖他克拉拉縣超Q移動圖書車 開放免費申請

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
74歲菲律賓裔居民克拉松‧丹丹，被遊民推向Bart列車，撞至身亡。（取自舊金山紀事報，受害人侄子Alvin Dandan提供）

74歲亞裔老婦被遊民推向捷運列車身亡 舊金山今年首起列車兇殺案

2024-07-02 19:56

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到