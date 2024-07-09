我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

歡喜心集蔬食餐飲 擴大服務做輕食

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣報導
王湘娟為推廣健康蔬食概念，從餐飲業門外漢，一路突破難關成為餐廳負責人。（記者孫愛薇╱攝影）
王湘娟為推廣健康蔬食概念，從餐飲業門外漢，一路突破難關成為餐廳負責人。（記者孫愛薇╱攝影）

在南灣提供華人素食商品與餐飲的店家屈指可數，其中就有北加歡喜心集與心田食品商店，兩者皆為推廣北加福智基金會的蔬食餐飲概念，一間為餐飲一間為素食商店，經歷疫情打擊與疫後缺工潮，仍在七月完成移址新門市開張，未來還將推出輕食外帶服務。

北加歡喜心集負責人王湘娟（Amy Wong）表示，當初決定要做歡喜心集，主要是想推廣蔬食環保的健康飲食概念，有些人可能在心田食品商店裡購買了素食材料，但是不知道怎麼料理，可以透過蔬食餐點的享用，了解一餐的素食如何準備。

設立蔬食餐廳的初衷良善，但王湘娟本身沒有任何餐飲經驗，就決定全身投入籌備與營運，沒想到做餐飲非常難，政府對於食品營業的標準很高，有相當多規範要遵守。王湘娟說到，能拿到餐廳的營業執照真的不容易，比如廚房內要設有三個洗菜槽，一個洗手槽，將洗菜與洗手分開，拖把也需要一個獨立的洗槽，避免有交互汙染的狀況出現，這同時也是保護消費者的食品安全。

一間餐廳從建立到能開門營業，至少花費兩年的時間，人力短缺一直是餐飲業的痛處，在疫情來臨時，整個市場瞬間急凍，需客人到店享受餐點的歡喜心集，遭遇營業額急墜情況，幸由熱心公益人士發起募款捐贈醫護人員便當，以募款所得購買歡喜心集販售的蔬食便當，維持基本營運。

蔬食便當總計送出5800份愛心便當給疫情期間第一線工作的醫護人員，其中在南灣大型疫苗注射站，單日便贈送出初六百份蔬食餐點，提供醫護人員營養均衡的一餐。

庫比蒂諾市（Cupertino）歡喜心集新門市七月初開始試營運，7月14日正式營運，除素食商品販售外，因鄰近迪安薩學院（De Anza College）旁，王湘娟考察市場需要，將原有餐飲服務改為輕食提供和料理預購，未來有讓消費者快速外帶的選項，方便鄰近的辦公人員與學生可就近購買午餐，蔬食料理預購部分，則讓下班的民眾快速提取回家享用的餐點。

歡喜心集以蔬食餐飲吸引消費者，新門市未來將推有輕食外帶與預購料理。（記者孫愛薇╱...
歡喜心集以蔬食餐飲吸引消費者，新門市未來將推有輕食外帶與預購料理。（記者孫愛薇╱攝影）
庫市門市7月開始試營運，將陸續開放店內的餐飲服務。（記者孫愛薇╱攝影）
庫市門市7月開始試營運，將陸續開放店內的餐飲服務。（記者孫愛薇╱攝影）

疫情 北加 疫苗

上一則

金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

下一則

住房建設基金提案 弱勢家庭受惠

延伸閱讀

舊金山市中心宜家店 開放新潮美食廣場

舊金山市中心宜家店 開放新潮美食廣場
巧手烹蔬食 無肉也歡

巧手烹蔬食 無肉也歡
芝加哥佛光人 復蔬公益路跑 環保心保愛地球

芝加哥佛光人 復蔬公益路跑 環保心保愛地球
熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽
國際佛光會北卡協會公益健走 120人共襄盛舉

國際佛光會北卡協會公益健走 120人共襄盛舉

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
74歲菲律賓裔居民克拉松‧丹丹，被遊民推向Bart列車，撞至身亡。（取自舊金山紀事報，受害人侄子Alvin Dandan提供）

74歲亞裔老婦被遊民推向捷運列車身亡 舊金山今年首起列車兇殺案

2024-07-02 19:56

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到