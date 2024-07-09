歡喜心集蔬食餐飲 擴大服務做輕食

王湘娟為推廣健康蔬食概念，從餐飲業門外漢，一路突破難關成為餐廳負責人。（記者孫愛薇╱攝影）

在南灣提供華人素食商品與餐飲的店家屈指可數，其中就有北加 歡喜心集與心田食品商店，兩者皆為推廣北加福智基金會的蔬食餐飲概念，一間為餐飲一間為素食商店，經歷疫情 打擊與疫後缺工潮，仍在七月完成移址新門市開張，未來還將推出輕食外帶服務。

北加歡喜心集負責人王湘娟（Amy Wong）表示，當初決定要做歡喜心集，主要是想推廣蔬食環保的健康飲食概念，有些人可能在心田食品商店裡購買了素食材料，但是不知道怎麼料理，可以透過蔬食餐點的享用，了解一餐的素食如何準備。

設立蔬食餐廳的初衷良善，但王湘娟本身沒有任何餐飲經驗，就決定全身投入籌備與營運，沒想到做餐飲非常難，政府對於食品營業的標準很高，有相當多規範要遵守。王湘娟說到，能拿到餐廳的營業執照真的不容易，比如廚房內要設有三個洗菜槽，一個洗手槽，將洗菜與洗手分開，拖把也需要一個獨立的洗槽，避免有交互汙染的狀況出現，這同時也是保護消費者的食品安全。

一間餐廳從建立到能開門營業，至少花費兩年的時間，人力短缺一直是餐飲業的痛處，在疫情來臨時，整個市場瞬間急凍，需客人到店享受餐點的歡喜心集，遭遇營業額急墜情況，幸由熱心公益人士發起募款捐贈醫護人員便當，以募款所得購買歡喜心集販售的蔬食便當，維持基本營運。

蔬食便當總計送出5800份愛心便當給疫情期間第一線工作的醫護人員，其中在南灣大型疫苗 注射站，單日便贈送出初六百份蔬食餐點，提供醫護人員營養均衡的一餐。