紐森手機禁令 灣區學校意見分歧 有說必要時手機可救命 有說手機影響學習

許多灣區學校對是否嚴格限制學生使用手機仍存在分歧。（美聯社）

加州 許多教室已經限制使用手機，但州長紐森 (Gavin Newsom) 呼籲透過在全州範圍製定更嚴格的政策。許多灣區學校對這項提案存在分歧。

紐森先前於2019年批准立法，授權加州學區 限製或禁止學生在學校使用手機。最近他表示，計畫在AB 272法案基礎上進一步限制學生在學校使用手機，但沒有提供具體計畫。

紐森在一份聲明中表示：「期待與立法機關合作，限制在校期間使用智慧型手機。當兒童和青少年在學校時，他們應該專注於學習，而不是屏幕。」

此前，聯邦衛生局局長莫西（Vivek Murthy）呼籲國會，要求在社群媒體 平台上貼上警告標籤，以表明社群媒體的使用可能損害青少年心理健康。

對於數位媒體是否應歸咎於兒童和青少年心理健康狀況惡化，研究人員仍有分歧。有些人認為，幾乎沒有證據支持數位科技的使用與青少年心理健康之間的關聯。但其他人表示，智慧手機正在引發「精神疾病的流行」。

灣區許多地區已經限製或禁止學生在學校使用手機，通常只允許學生在課間或非教學時間使用手機。

利佛摩谷聯合聯合學區發言人道森(Michelle Dawson) 表示：「手機是我們文化的一部分。對許多學生和家庭來說，它是交通、課外活動、兒童保育和學生健康狀況監測等方面的必要溝通工具。 重點是教育學生如何在既定政策的範圍內負責任地使用手機。」

佛利蒙聯合學區前學區總監卡馬克（CJ Cammack）表示，雖然學區允許「適當」使用手機，但小學生必須在上課期間關閉手機。國中和高中教師可以限製或禁止在各自的教室中使用手機。

加州安全科技消費者權益倡導組織的執行董事馬修斯（Cheryl Matthews）主張限制和禁止學生使用手機和社群媒體。她說，雖然社交媒體有積極一面，但過度分散了學生的注意力，並且已經「失控」。

馬修斯說：「禁止使用手機可以提高學業成績，鼓勵更多面對面的互動，並減少網路霸凌。它可以促進更健康的習慣並確保學術誠信，因為孩子們不能在作業中作弊。」

一些學區已經徹底禁止在上課期間使用手機。上個月，加州最大的學區洛杉磯聯合學區因學區委員會投票決定，從2025年開始禁止學生使用手機而成為頭條新聞。

聖馬刁高中前副校長蓋爾布（Adam Gelb）表示，在教師對學生的社群媒體習慣和成癮表示擔憂後，聖馬刁聯合高中學區於2019年禁止學校使用手機。學區與科技公司Yondr合作，為學生提供磁力袋，供學生在上課期間鎖住手機。鎖定後，學生必須在解鎖底座上敲擊袋子才能使用手機。

蓋爾布說，高中允許學生將小袋子放在背包或桌子上，但老師偶爾會打開小袋，檢查學生的手機是否安全鎖好。

但更嚴格的電話限制導致一些家長和學生質疑學校安全。蓋爾布說，聖馬刁高中將這些袋子添加到現有的安全演習中，以便學生和教師做好在緊急情況下解鎖手機的準備。

槍枝管制倡導組織「為我們的生命遊行」的成員圖雷（Zoe Touray）表示，三年前，當一名15歲男孩在密西根州一所高中開槍打死四名學生時，正是手機救了她的命。

圖雷說，當時她和牛津高中的其他學生以為 ，2021年11月的槍擊事件只是另一次封鎖演習，直到他們在社群媒體上看到學生從大樓裡逃跑，並了解他們所處的危險。

「我認為這可能是州長提出的一大缺點，因為我的手機是那天我生命中最重要的東西，」圖雷說。 「我的第一個想法是，『我的手機在哪裡？』這樣我就可以在需要時聯繫我的媽媽或警察。我的手機永遠是我的第一選擇。」

聖荷西山谷基督教學校 (Valley Christian Schools) 家長埃雷拉 (Sara Herrera) 表示，如果女兒白天無法與她聯繫，她就會感到緊張。「我需要能夠以某種方式接觸到她」。

加州學區委員協會表示，雖然鼓勵學區考慮校園內使用電話和社群媒體帶來的潛在危險，但學區領導人應負責決定是否實施限制。

協會首席通訊官弗林特(Troy Flint) 表示：「鑑於加州940 個學區和58 個縣教育辦公室之間在人口、地形和意識形態方面存在巨大差異，不應該將這個問題交給沙加緬度立法者，而應該在地方層級解決這個問題。」

巴洛阿圖聯合學區總監奧斯汀(Don Austin) 同意，有關學生使用手機的決定應由當地選舉產生的學委決定，並指出，學校在為學生提供電腦和WiFi 接入的學區限製或禁止使用手機，是沒有意義的。