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加州湯普森山火已控制 但新野火又生 沙加緬度多棟房屋起火

編譯廖宜怡／綜合報導
截至5日，布特縣「湯普森山火」已有46%火勢受到控制。（美聯社）
截至5日，布特縣「湯普森山火」已有46%火勢受到控制。（美聯社）

加州「湯普森山火」（Thompson Fire）5日獲得進一步控制，但被燒毀的建築物數量增至25座。於此同時，氣象預報指出，西海岸的高溫和火災風險還在不斷升高中。

美聯社報導，根據加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）公布的最新數據，在布特縣（Butte County）奧洛維爾（Oroville）附近燃燒的「湯普森山火」已有46%受到控制，目前火場總面積約3840畝，約1萬7000名居民的撤離令已於4日解除。

「湯普森山火」目前焚毀的土地面積約3840畝。（美聯社）
「湯普森山火」目前焚毀的土地面積約3840畝。（美聯社）

森林防火廳隊長喬利克（Alejandro Cholico）表示，消防隊員表現得非常好，加強修築了「湯普森山火」火場防火線，而且昨日風速也有所減緩，是大火進一步獲得控制的原因。

4日，新野火「法國山火」（French Fire）在內華達山脈（Sierra Nevada）山麓淘金小鎮瑪利波薩（Mariposa）附近爆發，當局已下令居民撤離。瑪利波薩位於一條通往優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的高速公路旁，消防團隊在其整個東側修築了一條防火線，目前燒毀的土地面積約832畝。

除了「湯普森山火」燒毀的25棟建築物，加州還有其他六棟建築物也因火災受損。加州首府沙加緬度以北約70哩處2日上午發生火災，有多棟房屋起火。喬利克表示，因這場火災受傷的消防員人數已從最初公布的四人下修為兩人，起火原因仍在調查中。

美聯社表示，奧洛維爾地區經常發生災難性火災，例如2018年發生的「坎普山火」（Camp Fire），它是加州史上最致命也最具破壞性的野火，幾乎將布特縣天堂鎮（Paradise）整個燒毀。

國家氣象局警告，加州的高溫熱浪短時間內不會消失，還會擴大到太平洋大西北地區（Pacific Northwest）和鄰近的州。氣象局表示，高溫將持續到下周，令人十分擔心。

氣象局預測，死亡谷國家公園（Death Valley National Park）火爐溪（Furnace Creek）7日白天最高溫將達129度，10日將達130度。根據官方紀錄，地表上最高溫是1913年7月在死亡谷出現的134度，但有些專家對這一數字表示懷疑，認為真正的紀錄應該是2021年7月出現的130度。

加州目前還在燃燒的最大野火是塞拉國家森林（Sierra National Forest）的「盆地山火」（Basin Fire），自6月下旬爆發以來，已焚地近1萬4000畝，截至5日受到控制的火場面積約46%。

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