山火危機 澳洲機組員協助防範

根據CBS報導，為了因應山火造成的問題，州府今年起已聘請一位來自澳洲的機組人員，專門協助應對山火危機。（資料照片）

根據CBS報導，為了因應山火 造成的問題，州府今年起聘請一位來自澳洲 的機組人員，專門協助應對山火危機，從山下可快速飛越到高空直接滅火。

CBS現場採訪了來自澳洲的飛行員法蘭克（Tony Franc），並隨著法蘭克的飛行腳步，直接帶領媒體進入波音737駕駛艙，參觀這台飛機的特殊裝置，不僅安裝了大量的阻燃劑，而且機體特別輕盈，可以快速、敏捷的上空中，釋放大量阻燃劑，讓山火不再擴大。

州政府日前與澳洲新南威爾斯州政府兩方簽署了合作備忘錄，備忘錄要求澳洲機組人員與專家，在加州 遇到山火季節時，可替加州解決山火問題。

法蘭克，世界各國政府都在發包這些案子，讓有專業能力的機組人員可以進行資源調配，尤其現在山火問題愈來愈嚴重、火勢也愈來愈大，因此更需要全方面的合作協助，來撲滅山火。

7月開始就是山火最旺盛的季節，加州緊急服務辦公室（OES）啟動營運中心，實施「極端溫度反應計畫第2階段」，內容包括加州緊急服務辦公室向州長辦公室每日簡報、提供冷卻中心、制定人員配置模式、追蹤與高溫相關的死亡率數據，並配置額外的人員，這也意味著當地消防機構可以獲得更多資源。

這項計畫也讓沙加緬度大都會消防局多獲得了3架灑水專用的直升機，費用由州政府支付。

沙加緬度大都會消防區上周提供全部3架灑水直升機，費用由州政府支付。沙加緬度消防大隊隊長威爾伯恩（Parker Wilbourn）說，因應熱浪與山火，當地消防機構的人員配置已百分之百完成，且還另外配置了更多的資源，就是希望今年不要又有大規模山火災害。

上周一整周氣溫飆升，消防隊員也紛紛出動，為確保加州安全做出了全力以赴的努力。