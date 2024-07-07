我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

山火危機 澳洲機組員協助防範

記者江碩涵／沙加緬度報導
根據CBS報導，為了因應山火造成的問題，州府今年起已聘請一位來自澳洲的機組人員，專門協助應對山火危機。（資料照片）
根據CBS報導，為了因應山火造成的問題，州府今年起已聘請一位來自澳洲的機組人員，專門協助應對山火危機。（資料照片）

根據CBS報導，為了因應山火造成的問題，州府今年起聘請一位來自澳洲的機組人員，專門協助應對山火危機，從山下可快速飛越到高空直接滅火。

CBS現場採訪了來自澳洲的飛行員法蘭克（Tony Franc），並隨著法蘭克的飛行腳步，直接帶領媒體進入波音737駕駛艙，參觀這台飛機的特殊裝置，不僅安裝了大量的阻燃劑，而且機體特別輕盈，可以快速、敏捷的上空中，釋放大量阻燃劑，讓山火不再擴大。

州政府日前與澳洲新南威爾斯州政府兩方簽署了合作備忘錄，備忘錄要求澳洲機組人員與專家，在加州遇到山火季節時，可替加州解決山火問題。

法蘭克，世界各國政府都在發包這些案子，讓有專業能力的機組人員可以進行資源調配，尤其現在山火問題愈來愈嚴重、火勢也愈來愈大，因此更需要全方面的合作協助，來撲滅山火。

7月開始就是山火最旺盛的季節，加州緊急服務辦公室（OES）啟動營運中心，實施「極端溫度反應計畫第2階段」，內容包括加州緊急服務辦公室向州長辦公室每日簡報、提供冷卻中心、制定人員配置模式、追蹤與高溫相關的死亡率數據，並配置額外的人員，這也意味著當地消防機構可以獲得更多資源。

這項計畫也讓沙加緬度大都會消防局多獲得了3架灑水專用的直升機，費用由州政府支付。

沙加緬度大都會消防區上周提供全部3架灑水直升機，費用由州政府支付。沙加緬度消防大隊隊長威爾伯恩（Parker Wilbourn）說，因應熱浪與山火，當地消防機構的人員配置已百分之百完成，且還另外配置了更多的資源，就是希望今年不要又有大規模山火災害。

上周一整周氣溫飆升，消防隊員也紛紛出動，為確保加州安全做出了全力以赴的努力。

山火 加州 澳洲

上一則

普萊賽縣生活成本低 亞裔人口快速成長

下一則

紐森打擊山火 自爆曾「乞求」川普協助

延伸閱讀

國慶賞煙火 加州男持刀衝人群 2死3傷

國慶賞煙火 加州男持刀衝人群 2死3傷
普亭、泰勒絲都抱過 澳洲無尾熊壓力山大淪酷刑 動物園停止抱抱體驗

普亭、泰勒絲都抱過 澳洲無尾熊壓力山大淪酷刑 動物園停止抱抱體驗
富裕家庭多、國際買家增…加州豪宅後市 專家：繼續繁榮

富裕家庭多、國際買家增…加州豪宅後市 專家：繼續繁榮
澳洲禽流感鬧蛋荒 麥當勞扛不住：縮短早餐供應時段

澳洲禽流感鬧蛋荒 麥當勞扛不住：縮短早餐供應時段
北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態

北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59
一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」