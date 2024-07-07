紐森打擊山火 自爆曾「乞求」川普協助

加州州長紐森透露，2020年加州發生一系列山火時，他不得不「親自乞求」前總統川普提供幫助，這與他曾就與川普的工作關係發表的聲明相矛盾。（記者劉先進╱攝影）

根據KCRA電視台報導，州長紐森 （Gavin Newsom）4日在密西根州為現任總統拜登競選連任助選時，向一群民主黨選民透露，他不得不「親自乞求」前總統川普 提供山火 方面的幫助，這與他曾就與川普的工作關係發表的聲明相矛盾。

紐森在密西根湖附近舉行的國慶燒烤會上說：「我不得不坐在那裡打電話，親自懇求總統做正確的事情，補償加州人一些費用，因為我們遭遇了前所未有的山火、洪水和乾旱。我不得不求他，讓他出面幫助。這到底是怎麼回事？這是一個嚴肅的時刻。」

2020年，加州經歷極端高溫和閃電引發的一系列山火。在那年夏天的一次新聞發布會上，紐森告訴記者，在自然災害問題上，他和川普有著良好的合作關係。「我在很多場合都說過，我給總統（川普）打過的電話中，沒有一通電話不是他迅速、幾乎每次都積極地回應加州的緊急需求，無論是新冠還是山火。」紐森當時說，川普可能會公開發表聲明，但私下的工作關係一直非常有效。

紐森去年還告訴福斯新聞的主持漢尼提（Sean Hannity），在疫情期間，他與川普有這不可思議的關係。2019年，川普曾威脅說，如果加州不清理森林，他將扣留山火撲救資金，紐森當時提出批評。不過，紐森此前從未表示需乞求前總統發布總統災難聲明。

拜登上周在與川普辯論時的表現被人詬病，他在黨內陷入政治困境，甚至有人呼籲他退選。但紐森表示，不會因為一次辯論表現而背棄拜登。他在數日內到訪搖擺州為拜登助陣。