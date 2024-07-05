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美國男女水球奧運選手 幾乎全出自加州 體壇曝因

編譯林思牧╱綜合報導
美國的水球菁英幾乎都出於加州。圖為柏克萊加大男子水球隊。（取自柏克萊加大男子水球隊Facebook頁面）
美國的水球菁英幾乎都出於加州。圖為柏克萊加大男子水球隊。（取自柏克萊加大男子水球隊Facebook頁面）

巴黎奧運即將開幕，代表美國的男女兩支水球隊(water polo teams)都志在必得金牌。美國的水球菁英幾乎都出於北加州和南加州。體壇人士認為氣候、游泳池多以及好教練多，是加州水球高手輩出的最重要原因。

一支水球隊是由13名球員組成的，蒙他維斯塔高中(Monte Vista High)畢業生史蒂芬斯(Maggie Stevens)先前三度代表美國取得三面金牌，今年她夢想奪得第四面。另外，米拉蒙提高中(Miramonte High)水球隊教練羅默(John Roemer)最近被評為全美國最佳水球教練。

羅默的女兒珠兒(Jewel)從小參加游泳比賽，她7歲那年家長們有時讓孩子打水球比賽取樂，免得只游泳太過乏味。結果那批游泳選手中現在有五人是大學第一組(Division-I)的高手。珠兒現在是史丹福水球校隊的一員，也是今年美國奧運水球隊的一員。

在東灣，有三支水球隊菁英輩出，有許多名奧運隊員出在這三隊：拉莫琳達隊（Lamorinda Water Polo Club)、魔鬼隊（Team Diablo）以及羅默掌軍的680司機隊(680 Drivers Club)。

話說灣區水球運動的興起，必須歸功於蒙特瑞居民庫提諾(Pete Cutino)。他在1963年受聘到柏克萊加大（Cal）當水球隊教練，十年辛勤耕耘後在1973年奪得全美大學水球冠軍，後來在他掌軍之下Cal又拿到七次冠軍。

從1973年到1994年，全國大學男子水球競賽，22屆裡有19屆冠軍是由柏克萊加大或是史丹福奪得。接著南加州的球隊開始爆紅，培珀丹大學（Pepperdine）、洛杉磯加大（UCLA）和南加大（USC）把北加州兩強的鋒頭搶走了。Cal現在重新獨占鰲頭，過去三年都是該校奪冠。

羅默教練指出，水球是比較昂貴的運動，游泳池入場費和俱樂部的會費都不少，他年輕的時候根本負擔不起，但他很會游泳，專門潛水挖鮑魚(abalone)維生。幸好庫提諾教練跟他說，你可以免費加入，只要帶些鮑魚給教練們就夠了。對有興趣玩水球了孩子，北加州有些水球隊提供免費入門課(free clinic)，譬如魔鬼隊就是一例。

加州 柏克萊加大 巴黎奧運

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